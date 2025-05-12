Папа Римський провів зустріч із журналістами: почав з жарту (відео)

Понтифік виявився жартівником

Новий Папа Римський Лев XIV провів свою першу аудієнцію. Публічний виступ він почав жартома, чим викликав овації.

Як бачимо на кадрах, журналісти зустріли понтифіка довгими оплесками. Відеозапис оприлюднений Новини.Live.

Після того, як оплески стихли, глава католицької церкви зазначив, що на початку виступу вони "не мають особливого значення". Потім він попросив журналістів не заснути та поаплодувати вже наприкінці зустрічі.

Варто зазначити, що 11 травня Лев XIV виступив з першою публічною промовою у Ватикані та закликав покласти край усім війнам. Поточну ситуацію у світі він назвав "Третьою світовою війною, яка ведеться частинами". Папа Римський привітав досягнення тендітного перемир’я між Індією та Пакистаном, закликав до звільнення всіх заручників радикальним рухом ХАМАС, а також зазначив, що "носить у серці страждання улюбленого народу України".

При цьому, в інтерв’ю американським ЗМІ він говорив, що війна Росії проти України це проблема, яка зачіпає весь світ, а прагнення Кремля він назвав звичайним імперіалізмом. Також він опосередковано розкритикував тих політиків, які не визнають російських воєнних злочинів в Україні.