Новий Папа Римський назвав гол Довбика "першим дивом Франциска" (відео)

Папа Римський вболіває за клуб, де виступає українець

Новообраний Папа Римський Лев XIV (Роберт Прево) є вболівальником футбольного клубу "Рома" (Рим, Італія). За цей клуб виступає форвард збірної України Артем Довбик, який напередодні відзначився переможним голом у ворота "Фіорентини" (1:0) у Серії А.

Про це в інтерв’ю італійським ЗМІ розповів отець Джузеппе Пагано. Він зазначив, що напередодні обговорював цей футбольний матч з Робертом і той жартома назвав перемогу римлян "першим дивом Папи Франциска після смерті".

"Він любить спорт. Він великий фанат "Роми". Я розмовляв з ним після матчу "Рома" — "Фіорентина". Він жартома сказав мені: "Перемога "Роми" — це перше диво Франциска після його смерті", — розповів Пагано.

Довбик приніс перемогу "Ромі" у матчі з "Фіорентиною":

Нагадаємо, 8 травня після конклаву кардиналів, зібраного для вибору наступника Святого Престолу після смерті Папи Франциска, католицький світ отримав нового духовного лідера — кардинала зі США Роберт Прево, який прийняв папське ім’я Лев XIV. На тлі цього в мережі вже з’явилася низка мемів, присвячених цій події.