Новий Папа Римський дуже жорстко висловлювався про війну в Україні: що говорив про Росію

Папа Римський назвав вторгнення Росії в Україну імперіалістичним

Новий глава Католицької церкви Лев XIV відкрито звинувачував Росію в агресії проти України та скоєнні злочинів проти людяності. Понтифік наголошував , що Росія прагне завоювати територію України через її стратегічне розташування та цінність.

Про це понтифік сказав говорив виданню Semanario Expresión у 2022 році. Папа Лев XIV назвав ситуацію в Україні "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає весь світ" і є "справжнім імперіалістичним вторгненням".

"З моєї точки зору, це (війна — ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", — сказав Лев XIV.

У своїй заяві понтифік також зазначив, що деякі політики не визнають жахів російської агресії в Україні. Він підкреслював, що ця ситуація потребує негайного вирішення.

"І я думаю, що всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю. Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для вирішення проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію", — заявив Папа Римський.

Варто відзначити, що такі чіткі заяви нового Папи Римського щодо імперіалістичних намірів Росії є суттєвою зміною порівняно з риторикою його попередника — Франциска.

Протягом двох років повномасштабної війни багато українців критикували Папу Франциска за відсутність чіткої позиції щодо відповідальності за збройний конфлікт. Його характеристика українців і росіян як "братніх народів" викликала обурення в українському суспільстві на тлі жорстокої агресії Москви.

Попередній Папа неодноразово закликав до миру, проте ніколи не називав Росію агресором і не засуджував дії російського диктатора Володимира Путіна. Папа Лев XIV ж послідовно критикував Росію, ще з 2022 року. Він на своїй сторінці в Х репостив повідомлення "річки крові ", що текли внаслідок вторгнення Росії в Україну, та нападу Росії на штаб-квартиру католицьких місіонерів у Маріуполі, і не тільки.

Раніше "Телеграф" також писав, чому обране новим Папою ім'я є досить значущим. Історична прихильність попередника нового Папи до України дає надію, що Лев XIV також проявить її.