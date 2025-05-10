Перемир’я не протрималося й дня: у мережі вірусяться відео, як Пакистан обстріляв Індію

В Ісламабаді на звинувачення поки що не реагували

Припинення вогню між Індією та Пакистаном, яке раніше анонсував президент США Дональд Трамп, не протрималося й дня. Над індійським Кашміром знову пролунали вибухи.

Як пише Sky News, у місті Срінагар спрацювала ППО, а мешканців попередили про обстріл. Зокрема головний представник регіону Омар Абдулла у своєму профілі у X показав відео, на якому видно, як у небо піднімаються трасери та чути стрілянину.

"Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагару щойно відкрили вогонь", — написав він.

Через деякий час міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив, що Пакистан порушив режим припинення вогню.

"За останні кілька годин мали місце неодноразові порушення домовленості, до якої ми прийшли раніше цього вечора. Це порушення домовленості, досягнутої раніше сьогодні", — сказав він.

За його словами, збройним силам Індії віддано наказ "рішуче припиняти порушення вздовж кордону". Він також закликав Пакистан повернутися до дотримання домовленості. Пакистан поки що коментарів не давав.

Як повідомлялося раніше, 22 квітня в індійській частині спірного штату Кашмір стався теракт. Тоді бойовики з групи "Фронт Опору" вбили 25 туристів — 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, в Ісламабаді заперечували будь-який зв’язок із нападом. Увечері 29 квітня на кордоні почалися масштабні бойові зіткнення.