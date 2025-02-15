Нескінченна війна. Орбан порівняв Україну з Афганістаном

Він заявив, що Росія нібито перемагає на полі бою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обурив українців заявами про закінчення війни, зробив історичне порівняння. Він заявив, що війна в Україні може стати для ЄС такою ж виснажливою та безвихідною операцією, як війна США в Афганістані, з якої "немає виходу".

Про це Орбан сказав в інтервʼю Такеру Карлсону, пише Politico. За словами угорця, Євросоюз уже витратив сотні мільярдів євро на підтримку України, і якщо ситуація не зазнає змін, європейські країни матимуть затяжний тягар.

"Якщо президент Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко стати Афганістаном для Європейського Союзу", – заявив Орбан.

Він провів паралель між війною Росії проти України та військовою операцією США в Афганістані, що тривала довгих 20 років — з 2001 до 2021 року. Це була найдовша війна в історії Сполучених Штатів. До слова, 15 лютого виповнюється 36 років з дня виведення радянських військ з Афганістану.

"Нескінченна війна, нескінченний конфлікт, з якого немає виходу, який поглинає енергію, людські життя, гроші, все. Руйнує рамки нормального життя для Європейського Союзу. … Ми в серйозній небезпеці", – наголосив прем’єр Угорщини.

Також він повторив пропаганду Кремля, що Росія нібито розпочала війну, щоб не допустити вступу України до НАТО. Орбан додав, що зараз РФ перемагає на полі бою.

"Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, в той час, як росіяни, по суті, перемагають", — сказав він.

Як відомо, Орбан часто підіграє Кремлю. Наприклад, після того, як він поговорив із главою Росії Володимиром Путіним, прем'єр Угорщини запропонував Україні перемир'я, але на своїх умовах.