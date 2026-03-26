25-летняя испанка с трудом добилась права умереть через эвтаназию: ее история переполнена болью

Девушка была вынуждена судиться с собственным отцом

История 25-летней испанки из Барселоны тронула почти весь мир. Ведь долгое время девушка с тяжелой инвалидностью и мучительной болью боролась за право на ассистированную смерть.

Как пишет Hindustan Times, речь идет о Ноэлии Кастильо Рамос из Барселоны. Она в 2022 году стала жертвой нападения бандитской группировки и получила многочисленные физические и психические травмы.

Позже девушка попыталась покончить с собой, прыгнув со здания. Врачам удалось ее спасти, но Ноэлия получила тяжелые травмы, которые привели к параличу нижней части тела и невыносимой боли. После этого девушка заговорила об ассистированной смерти.

В 2024 году испанка официально подала заявление на ассистированную смерть. В июле того же года специальная комиссия одобрила ее просьбу. Заметим, что в Испании эвтаназия тяжело больных людей, постоянно страдающих болью, разрешена с 2021 года.

Однако есть разница между эвтаназией, когда врач делает смертельную инъекцию, и ассистированной смертью, когда врач дает смертельные препараты, которые пациент принимает самостоятельно. Ноэлия выбрала второй вариант, ассистированная смерть планировалась на август 2024 года. Однако отец девушки подал в суд и оспаривал право девушки на самостоятельное принятие решения.

Ноэлия Кастильо Рамос

Его главным аргументом было наличие у девушки расстройства личности и попытки самоубийства. Судебные процессы длились несколько месяцев, в 2025 году Ноэлия в суде подчеркнула, что ее решение взвешено и неизменно.

"Я хочу уйти достойно раз и навсегда", – сказала девушка.

В феврале 2026 года Конституционный суд Испании, являющийся высшим судом страны, отклонил апелляцию ее отца, постановив, что "нарушения основных прав не было" и подтвердив, что Ноэлия имеет право на доступ к ассистированной смерти. Однако адвокат отца подчеркнул, что они пойдут в Европейский суд по правам человека.

Где в мире разрешена эвтаназия

Эвтаназия — это прекращение жизни человека быстрым и безболезненным способом. Ее применяют для людей с неизлечимыми заболеваниями, сопровождающимися болью и страданиями.

В Украине эвтаназия запрещена и считается убийством. Однако в некоторых странах мира она разрешена, хотя и вызывает немалые споры в обществе.

Список стран, где разрешена эвтаназия:

Европа: Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания, Австрия, Португалия.

Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания, Австрия, Португалия. Швейцария: Разрешена ассистированная смерть (пациент сам принимает препарат).

Разрешена ассистированная смерть (пациент сам принимает препарат). Канада: Разрешена медицинская помощь в умирании (MAID) для лиц с физическими заболеваниями.

Разрешена медицинская помощь в умирании (MAID) для лиц с физическими заболеваниями. Америка Колумбия стала первой страной в Латинской Америке, которая легализовала эту процедуру.

Колумбия стала первой страной в Латинской Америке, которая легализовала эту процедуру. США: Действует в некоторых штатах (например, Орегон, Вашингтон, Калифорния) как "смерть с достоинством".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скончался известный украинский блогер Дед Толя.