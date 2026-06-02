За польською "наводкою" в Україні викрили масштабну мережу інвестиційних шахраїв (відео)

Загальна сума збитків становить щонайменше 944 млн грн

За зверненням Регіональної прокуратури у Кракові (Польща) в Україні виявили три кол-центри. Вони займалися шахрайством, переконуючи свої жертви робити фальшиві інвестиції нібито на ринку FOREX, серед постраждалих є громадяни Польщі.

Про це повідомляє Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю у Польщі, яке розслідує діяльність міжнародної організованої злочинної групи, що керує фальшивими інвестиційними платформами. Прокуратура сусідньої країни звернулася до Генпрокуратури України з проханням провести обшуки у 28 місцях, виявлених під час розслідування.

За даними розслідування там могли розміщуватися кол-центри які керували онлайн-інвестиційними платформами, що імітували інвестиції на небанківському ринку FOREX. Серед жертв кол-центрів багато людей, зокрема поляків, які могли втратити чималі суми.

У травні за запитом пройшли обшуки в кількох офісах по всій Україні. Виявили три робочі кол-центри, а також вилучили низку комп’ютерів, серверів, мобільних телефонів та носіїв даних. Також було встановлено співробітників кол-центрів.

Зазначається, що затримано 12 осіб, з них дев'ятьом обрано запобіжний захід у вигляді досудового ув'язнення. Проти 23 підозрюваних висунуто звинувачення.

Вилучено майно вартістю 18,2 мільйона злотих (близько 214 млн 760 тис. грн). Зокрема йдеться про віртуальну валюту, готівку, гелікоптер, автомобілі класу люкс та годинники. У справі фігурує щонайменше 2 тисячі потерпілих, а загальна сума збитків становить щонайменше 80 мільйонів злотих (944 млн грн).

Для довідки: FOREX — це найбільший у світі децентралізований фінансовий ринок, де щодня торгуються, купуються та продаються національні валюти. Там заробляють на зміні курсів валютних пар (наприклад, EUR/USD). Трейдер купує валюту дешевше, щоб згодом продати її дорожче, або продає дорожче для викупу дешевше.

