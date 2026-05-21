Чи вийде у Путіна створити копію Північної Кореї: Кулеба вказав на важливий нюанс

Після початку повномасштабного вторгнення російський диктатор зблизився із Кім Чен Ином

Глава Росії Володимир Путін не перетворить РФ на КНДР, тому що країни кардинально відрізняються розмірами. Для такої великої держави як Росія система Північної Кореї є нереалістичною.

Такою думкою ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в етері власного Youtube-каналу.

"Він не обере цей шлях. Ця модель не працює для такої великої країни, як Росія. На такому розмірі це не робоча історія", – сказав він.

Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що загальна площа Північної Кореї становить 120 540 кв. км, водночас площа Російської Федерації становить 17 098 246 кв.км. Різниця між цими державами складає понад 140 разів.

Водночас у РФ сьогодні проживає приблизно 145,5 мільйона осіб, а населення КНДР налічує близько 26,6 мільйона людей.

Відносини між РФ та КНДР

У 2024 році Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у разі агресії проти однієї зі сторін, а також розширення військової, економічної та технологічної співпраці.

За даними західних розвідок та міжнародних моніторингових груп, КНДР продовжує постачати зброю Росії, хоча темпи поставок у 2026 році знизилися. Останні повідомлення про них з’являлися у січні, коли супутникові знімки зафіксували захід російського судна до порту Расон у КНДР, який пов’язують із перевезенням озброєння.

Восени 2024 року КНДР перекинула до Росії перші підрозділи для участі у боях у Курській області. За даними ГУР Україні, загалом йшлося про 12 тисяч військових.

Північнокорейські солдати брали участь у штурмах, артилерійських ударах, аеророзвідці та розмінуванні територій після боїв.

Нагадаємо, 9 травня Червоною площею промаршували військові КНДР, які брали участь у війні Росії проти України на території Курської області РФ.