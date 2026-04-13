Буде у "приємній" компанії. Українці святкують поразку Орбана на виборах смішними мемами

Пораховано вже понад 98% голосів

Вибори до парламенту Угорщини стали розгромними для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та його партії "Фідес". Він проводить проросійську та антиукраїнську політику, блокуючи важливі рішення ЄС для України, тому українці радіють та роблять меми щодо поразки Орбана.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. Жартують, що Орбан доєднався до компанії світових аутсайдерів. На одній з картинок, він сидить за столом у "приємній" компанії. З ним Алі Хаменеї — верховний лідер Ірану, ліквідований в ході операції США та Ізраїлю, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, колишній президент Сирії Башар аль-Асад, який після свого повалення втік до Росії. Поруч з Орбаном — український президент-втікач Віктор Янукович. Позаду — Кремль.

Ще один мем також проводить паралелі між Орбаном та іншими диктаторами. Створили такий собі календар: у січні втратив позиції глава Венесуели Ніколас Мадуро, далі пішли інші проросійські політики світового рівня. Квітень — Орбан, хто ж далі?

Політолог Олексій Голобуцький показав сутність вибору угорців. Орбан з російським прапором опинився у брудній калюжі.

Угорці викинули Орбана та його симпатії до РФ на смітник

Іронізують також з приводу схожості прізвища переможця виборів Петера Мадяра та псевдоніма командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді — "Мадяра". На одній з картинок — "жаба" (символізує Орбана, що розповнів) проти "Мадяра". Є й інші цікаві жарти.

Результати виборів в Угорщині — що відомо

Станом на 6:45 13 квітня підраховано 98,93% голосів, опозиційна "Тиса" Петера Мадяра отримує 138 місць в парламенті — для конституційної більшості треба 133. Результат партії Орбана "Фідес" — 55 місць.

Чому українці радіють поразці Орбана

Віктор Орбан систематично та послідовно грає на руку Кремля. Зокрема він закликає до скасування санкцій проти Москви та регулярно повторює наративи Кремля щодо війни РФ проти України, а також перешкоджає європейській інтеграції нашої країни.

Ще один важливий момент — саме Орбан тривалий час блокував виділення 90 мільярдів євро для України. Ці кошти критично важливі для нашого захисту та не лише.

