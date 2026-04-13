Будет в "приятной" компании. Украинцы празднуют поражение Орбана на выборах смешными мемами

Подсчитано уже более 98% голосов

Выборы в парламент Венгрии стали разгромными для действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес". Он проводит пророссийскую и антиукраинскую политику, блокируя важные решения ЕС для Украины, поэтому украинцы радуются и делают мемы по поводу поражения Орбана.

"Телеграф" собрал самые яркие из них. Шутят, что Орбан присоединился к компании мировых аутсайдеров. На одной из картинок он сидит за столом в "приятной" компании. С ним Али Хаменеи — верховный лидер Ирана, ликвидированный в ходе операции США и Израиля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, бывший президент Сирии Башар аль-Асад, сбежавший после своего свержения в Россию. Рядом с Орбаном — украинский президент-беглец Виктор Янукович. Позади — Кремль.

Еще один мем также проводит параллели между Орбаном и другими диктаторами. Создали некий календарь: в январе потерял позиции глава Венесуэлы Николас Мадуро, далее последовали другие пророссийские политики мирового уровня. Апрель — Орбан, кто же дальше?

Политолог Алексей Голобуцкий показал суть выбора венгров. Орбан с российским флагом оказался в грязной луже.

Венгры выбросили Орбана и его симпатии к РФ на помойку

Иронизируют также по поводу схожести фамилии победителя выборов Петера Мадяра и псевдонима командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди — "Мадяра". На одной из картинок — "жаба" (символизирует располневшего Орбана) против "Мадяра". Есть и другие интересные шутки.

Эра Орбана завершилась, что не может не радовать

Результаты выборов в Венгрии – что известно

По состоянию на 6:45 13 апреля подсчитано 98,93% голосов, оппозиционная "Тиса" Петера Мадяра получает 138 мест в парламенте — для конституционного большинства нужно 133. Результат партии Орбана "Фидес" — 55 мест.

Почему украинцы радуются поражению Орбана

Виктор Орбан систематически и последовательно играет на руку Кремля. В частности, он призывает к отмене санкций против Москвы и регулярно повторяет нарративы Кремля относительно войны РФ против Украины, а также препятствует европейской интеграции нашей страны.

Еще один важный момент — именно Орбан долго блокировал выделение 90 миллиардов евро для Украины. Эти средства критически важны для нашей защиты и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, появились смешные мемы о животе Орбана, который настолько увеличился, что бросается в глаза. Украинцы ярко обыграли этот момент.