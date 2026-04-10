Орбан так просто не піде. Що чекатиме Угорщину в разі його поразки

Чимало залежить від переконливості результатів

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може не погодитись зі своєю поразкою на виборах. Як він діятиме, залежить від ситуації, але ймовірніше слід чекати оскарження результатів.

Про це "Телеграфу" розповіла Жужанна Вег — експертка Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів.

За її словами, наразі складно прогнозувати наскільки легко Орбан сприйме результати виборів та свою можливу поразку. Адже чимало залежатиме безпосередньо від розриву між кандидатами. Тобто якщо результати будуть достатньо переконливими, у нього буде дуже обмежений простір для того, щоб не передати владу.

"Я очікую, що можливі оскарження — принаймні на рівні окремих округів, де результати будуть близькими, і навіть кілька мандатів можуть мати вирішальне значення. Тому цього не варто недооцінювати. Питання в тому, чи можна буде врегулювати ці спірні моменти в межах правових процедур", — каже Вег.

Вона додає, що не слід відкидати можливість перерахунку голосів і навіть повторного голосування в окремих округах в разі виявлення порушень. Якщо це станеться, то остаточні результати виборів в Угорщині світ побачить не одразу.

"Я вважаю цей варіант більш імовірним, ніж повне оскарження чи анулювання результатів виборів, або, скажімо, конституційний переворот через відмову Орбана передати владу", — каже експертка.

Вег пояснює, що такий крок мав би дуже високу ціну — політичну, фінансову та економічну. Адже рейтинги Угорщини на ринках впали б, іноземні інвестиції різко скоротилися б. І навіть якщо в результаті Орбан залишився б при владі, йому довелося б мати справу з цими наслідками.

"Крім того, у разі відмови передати владу виникла б соціальна напруга. Це не та ситуація, яку суспільство легко проковтне. Такий сценарій не варто повністю виключати — завжди добре продумувати реакцію навіть на крайні варіанти, — але я не думаю, що це найімовірніший розвиток подій", — резюмує експертка.

