Маленький краш з Угорщини. 12-річний син Мадяра став зіркою на фото

Мікі завоював любов людей у мережі

Поки угорський політик Петер Мадяр налагоджує міжнародні зв’язки в Італії, вся увага користувачів соцмереж перейшла на його молодшого сина від колишньої дружини Юдіт Варги.

Лідер опозиційної партії "Тиса" прибув до Риму на Міжнародний кінофестиваль на Рів’єрі, щоб відвідати показ документального фільму "Весняний вітер". Однак головною подією поїздки, принаймні для користувачів Facebook, стала не прем’єра, а офіційна зустріч Мадяра з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Справжньою зіркою протокольної зйомки став 12-річний син політика Мікі, який супроводжував батька в цій поїздці. На підсумковому фото хлопчик зображений поряд із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. На фото він демонструє впевнену широку посмішку. Цікаво, що Мікі ідеально скопіював офіційний стиль батька та італійського політика.

Наприкінці зустрічі пані прем’єр-міністр згадала свою 9-річну дочку, на що я відповів, що мій молодший син також приїхав зі мною до Риму. Не встигли ми вийти з кабінету, як Мікі вже отримав особисте запрошення приєднатися до нас Петер Мадяр

Пост миттєво зібрав понад 100 тисяч вподобайок та сотні захоплених коментарів угорців. Користувачі відзначають харизму юного Мікі:

Яка мила маленька посмішка 🥰😁

Цей маленький хлопчик так схожий на свого тата

Немає більшого щастя бачити його з гордістю❣️ тепло посміхається, тому що йому добре з батьком, яким він дуже пишається 💪 🫶

Милі! Гарний маленький хлопець!

Нагадаємо, що Петер Мадяр — лідер угорської опозиції, який здобув перемогу на квітневих виборах в Угорщині. Його колишня дружина, Юдіт Варга, також займалася політикою, проте залишила посаду міністра юстиції після резонансного скандалу. У шлюбі у пари народилося троє синів.