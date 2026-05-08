Маленький краш из Венгрии. 12-летний сын Мадяра стал звездой на фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мики завоевал любовь людей в сети
Пока венгерский политик Петер Мадяр налаживает международные связи в Италии, все внимание пользователей соцсетей переключилось на его младшего сына от бывшей жены Юдит Варги.
Лидер оппозиционной партии "Тиса" прибыл в Рим на Международный кинофестиваль на Ривьере, чтобы посетить показ документального фильма "Весенний ветер". Однако главным событием поездки, по крайней мере для пользователей Facebook, стала не премьера, а официальная встреча Мадяра с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Настоящей звездой протокольной съемки стал 12-летний сын политика — Мики, который сопровождал отца в этой поездке. На итоговом фото мальчик запечатлен рядом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. На фото он демонстрирует уверенную широкую улыбку. Интересно, что Мики идеально скопировал официальный стиль отца и итальянского политика.
В конце встречи госпожа премьер-министр упомянула свою 9-летнюю дочь, на что я ответил, что мой младший сын тоже приехал со мной в Рим. Не успели мы выйти из кабинета, как Мики уже получил личное приглашение присоединиться к нам
Пост мгновенно собрал более 100 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев венгерцев. Пользователи отмечают харизму юного Мики:
- Какая милая маленькая улыбка 🥰😁
- Этот маленький мальчик так похож на своего папу
- Нет большего счастья видеть его с гордостью❣️ тепло улыбается, потому что ему хорошо с отцом, которым он очень гордится 💪 🫶
- Милые! Хороший маленький парень!
Напомним, что Петер Мадяр — лидер венгерской оппозиции, одержавший победу на апрельских выборах в Венгрии. Его бывшая жена, Юдит Варга, также занималась политикой, однако покинула пост министра юстиции после резонансного скандала. В браке у пары родились трое сыновей.