Операція "Гараж": удар "Орєшніка" по Білій Церкві другий день висміюють в мемах

Ракета за десятки мільйонів героїчно уразила господарчі будівлі людей

Українці наробили мемів щодо російського удару ракетою "Орєшнік" по гаражах у Білій Церкві Київської області. Це сталося в ніч на 24 травня в ході масованої атаки на Київ та область.

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти про те, що росіяни застосували міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти гаражів у Білій Церкві. Про те, що в Білоцерківському районі російська ракета пошкодила гаражний кооператив і будівлю підприємства, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Іронізують, що життя треба прожити так, щоб на твій гараж росіяни витратили ракету за 40 млн доларів. Варто зазначити, що за експертними оцінками, вартість однієї ракети "Орєшнік" становить приблизно $20–25 мільйонів, а за деякими підрахунками її виробництво може обходитися до $40–100 мільйонів за одиницю.

Мем про удар ракетою "Орєшнік" по гаражах

Мем про удар ракетою "Орєшнік" по гаражному кооперативу

Ще один мем побудований на тому, що глава Росії Володимир Путін вихваляється перед своїм народом, що вдарив по Україні "Орєшніком" за "100 млн". Народ у захваті, все це відбувається на тлі перекошених дерев'яних хат, в яких живе чимало росіян.

Мем про удар ракетою "Орєшнік"

Що відомо про удар "Орєшніком" 24 травня

Інформацію про застосування цієї ракети підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, пуск росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.

Однак розпіарена та дорога російська ракета не спромоглася вразити нічого, крім кількох гаражів. Це було третє за час повномасштабної війни застосування "Орєшніка" росіянами. В жодному з випадків ракета не уразила військову ціль, Росія б'є нею виключно по цивільних.

Як розповідав "Телеграф", 21 листопада 2024 року "Орєшнік" був використаний для удару по Дніпру. Тоді боєголовки не несли заряду. У січні 2026 року було друге застосування – вдарили у Львові.