Один полив за все літо! Секретний метод вирощування найсмачніших томатів

Є старий-старий спосіб вирощування помідорів, при якому рослина поливається один раз

Найсмачніші томати ростуть у полі, на відкритому сонці. І жоден тепличний помідор не в змозі зрівнятися за смаковими якостями з тими побратимами, які виросли у відкритому ґрунті. Як поливаються такі величезні поля? Можливо, для когось це буде дивно, але за фактом деякі фермери поливають свої томати один раз при висадці розсади .

Лише один раз? Як таке можливо, обов’язково вигукне хтось. Так, один раз, але є чотири важливі моменти.

По-перше, при висадці розсади помідорів відбувається дуже рясний вологозарядний полив, по відру води мінімум на один кущ, точніше на посадкову яму. Далі помідор висаджується в цю земляну жижу, і злегка прикривається сухішим ґрунтом, щоб мінімізувати випаровування води.

По-друге, через 10-14 днів після висадки грядки з помідорами потрібно просапати, розпушити ґрунт і дати доступ кисню до коріння. Після цього відбувається мульчування, найкраще соломою.

По-третє, поливів більше не потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вашому регіоні хоч раз на місяць йдуть дощі . Так, це саме той секрет, завдяки якому поливати помідори більше немає потреби. І звісно, не всім регіонам у цьому сенсі щастить.

Четвертим моментом є склад ґрунту та наявність у ньому калію, рівень якого відповідає за смакові якості помідорів, а також стійкість рослин до стресів. Добре, якщо в перший полив ви додасте у воду гумат калію, який також зіграє свою позитивну роль.

Як вирощувати помідори, щоб не поливати.

Вся справа в тому, що помідори самі по собі люблять спеку та вітер, який легко підхоплює їх пилок і призводить до відмінного запилення. Ви ж знаєте, де ростуть найсмачніші помідори? Звичайно, це Херсонщина, де степ, сонце та суховії.

