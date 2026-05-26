Один полив за все літо! Секретний метод вирощування найсмачніших томатів
Є старий-старий спосіб вирощування помідорів, при якому рослина поливається один раз
Найсмачніші томати ростуть у полі, на відкритому сонці. І жоден тепличний помідор не в змозі зрівнятися за смаковими якостями з тими побратимами, які виросли у відкритому ґрунті. Як поливаються такі величезні поля? Можливо, для когось це буде дивно, але за фактом деякі фермери поливають свої томати один раз при висадці розсади.
Лише один раз? Як таке можливо, обов’язково вигукне хтось. Так, один раз, але є чотири важливі моменти.
По-перше, при висадці розсади помідорів відбувається дуже рясний вологозарядний полив, по відру води мінімум на один кущ, точніше на посадкову яму. Далі помідор висаджується в цю земляну жижу, і злегка прикривається сухішим ґрунтом, щоб мінімізувати випаровування води.
По-друге, через 10-14 днів після висадки грядки з помідорами потрібно просапати, розпушити ґрунт і дати доступ кисню до коріння. Після цього відбувається мульчування, найкраще соломою.
По-третє, поливів більше не потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вашому регіоні хоч раз на місяць йдуть дощі. Так, це саме той секрет, завдяки якому поливати помідори більше немає потреби. І звісно, не всім регіонам у цьому сенсі щастить.
Четвертим моментом є склад ґрунту та наявність у ньому калію, рівень якого відповідає за смакові якості помідорів, а також стійкість рослин до стресів. Добре, якщо в перший полив ви додасте у воду гумат калію, який також зіграє свою позитивну роль.
Вся справа в тому, що помідори самі по собі люблять спеку та вітер, який легко підхоплює їх пилок і призводить до відмінного запилення. Ви ж знаєте, де ростуть найсмачніші помідори? Звичайно, це Херсонщина, де степ, сонце та суховії.
