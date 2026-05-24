У хід йшов навіть "Орєшнік"? Все про масовану атаку на Київ: у столиці масштабні руйнування (відео)

У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану атаку по Києву та Київській області, застосовуючи балістичні ракети й ударні дрони. У тому числі, ворог нібито міг застосувати "Орєшнік". Внаслідок обстрілу є серйозні наслідки – у місті масштабні пожежі, є загиблі.

За інформацією міського голови столиці Віталія Кличка, пошкодження зафіксовані у всіх районах міста. Кількість постраждалих у Києві на даний момент зросла до 21, серед них 15-річний хлопець. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці.

Наслідки атаки по Києву

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БПЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, кілька нежитлових приміщень, СТО та автомобілі, припарковані біля житлового будинку.

В Оболонському районі БПЛА потрапив до приватного 1-поверхового житлового будинку. Також внаслідок влучення БПЛА біля 3-поверхового житлового будинку стався спалах на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучення сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку та займання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкодження отримали два житлові будинки та офісний центр, також спалахнули автомобілі на парковці. На території двох шкіл також сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками. В одній засипало вхід у укриття з людьми всередині, в іншій сталася пожежа.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучення БПЛА до приватного житлового будинку виникла пожежа. Крім того, пошкодження отримали складська будівля та гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському уламки БПЛА потрапили до будівель супермаркету та торговельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучення БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок потрапляння БпЛА до 20-поверхового житлового будинку сталася пожежа.

У мережі з’являється інформація, що Росія нібито завдала удару по місту Біла Церква на Київщині та по Києву за допомогою балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

