Дикого лісового гостя зустріли просто посеред Черкас (відео)

Від сильного переляку косуля може навіть померти через розрив серця

Посеред Черкас бігала косуля. Тварину помітили в районі нового автовокзалу.

Відео з косулею, яка перетнула дорогу та з великою швидкістю бігла серед міських зелених насаджень, опублікували у мережі. Схоже, тварина була схвильована.

Чому косулі можуть з'являтися у містах

Багато українських міст, зокрема Черкаси, розташовано поруч із великими лісовими масивами. Також вони мають розвинені "зелені коридори" — парки та прибережні смуги, якими косулі природно мігрують у пошуках соковитого корму.

Крім того, наприкінці весни дорослі самиці відганяють від себе торішній виводок перед народженням нового потомства. Недосвідчена молодь у пошуках власних територій часто випадково забігає в житлові квартали.

Малюк косулі. Фото: dnister.in.ua

Також косулі можуть з'являтися у містах через людську діяльність або війну. Тварина може бути налякана шумом транспорту, звуками повітряних тривог або роботою ППО, вона може впасти в паніку та бігти навмання.

Стая косуль. Фото: dnister.in.ua

У стані афекту косулі втрачають природний страх перед людиною та можуть потрапляти в міські "лабіринти". В цьому випадку тварини інколи не можуть самостійно знайти шлях до свого природного середовища.

Косуля в місті. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що робити, якщо побачили косулю посеред міста

В деяких випадках тварина здатна сама повернутися "додому". Якщо ж ви бачите, що косуля дезорієнтована, в жодному разі не можна намагатися наздогнати, оточити чи самостійно упіймати тварину. Це лише посилить її паніку (косуля може буквально померти від розриву серця через стрес, що в зоології називається шоковим синдромом).

Правильне рішення — терміново повідомити ДСНС (101) або місцеву екоінспекцію/зоозахисників. Вони мають досвід безпечного вилову та повернення тварин у дику природу.

