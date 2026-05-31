Погроми, барикади та натовпи фанатів: як виглядає Париж після перемоги ПСЖ

Затримано сотні учасників заворушень

У Франції святкові гуляння перемоги футбольного клубу Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів із Арсеналом переросли у жорсткі сутички з поліцією. Фанати запускали у правоохоронців феєрверками, кидали в них палиці та каміння, підпалювали припарковані авто та громили кафе з магазинами.

Конфлікти спалахнули після того, як Арсенал вирвався вперед у серії пенальті. Близько 20 000 людей вийшли на проспект Єлисейські поля і стали некеровано запускати феєрверки та сигнальні ракети.

Як пише Le Figaro, посилаючись на джерело в поліції, напружена ситуація виникла у Парижі, Гаврі, Ажені та Монпельє.

Події:

У Гаврі повідомлялося про численні підпали та сутички з правоохоронцями.

В Ажені, поліція застосувала сльозогінний газ. Два офіцери зазнали поранень, а одного вболівальника заарештували.

У Монпельє кілька сотень людей зібралися на площі у центрі міста, де поліцейські спостерігали за рухом натовпу. Було зроблено декілька арештів.

У Діжоні кілька тисяч людей пройшли маршем вулицями центру міста. Серед них деякі особи викликали схожі інциденти, як у містах.

Біля стадіону Парк де Пренс у Парижі, домашньої арени ПСЖ, зібралося понад тисячу фанів. Вони будували барикади з вуличних велосипедів та підпалювали їх. Крім того, фанати заблокували Периферію — головну кільцеву дорогу довкола Парижа. Правоохоронцям довелося застосувати силу, щоб відновити рух транспорту.

В результаті семеро поліцейських отримали травми, один з яких — серйозні, при падінні в Ажені.

На вулицях Франції цього охороняли порядок 22 000 поліцейських з нагоди футбольного матчу. Загалом по всій країні затримали понад 400 учасників заворушень.

Une fois encore, une fois de trop des images de violences partout en France après la victoire du PSG, Nice n’y échappe pas…



Il faut mettre une fois pour toute hors d’état de nuire ces barbares ! pic.twitter.com/yeJUMYp1tm — Eric Ciotti (@eciotti) May 30, 2026

У Парижі до матчу готувалися заздалегідь та досить серйозно. Наприклад, у деяких магазинах та закладах вітрини закривали ґратами, захисними екранами та сітками на той випадок, якщо у місті виникнуть масові заворушення.

Зазначимо, що матч проводився 30 травня у Будапешті (Угорщина). Основний та додатковий час матчу між ПСЖ та "Арсеналом" завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті "ПСЖ" виявилися сильнішими — 4:3.

Матч ПСЖ - Арсенал / скріншот

