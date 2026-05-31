Погроми, барикади та натовпи фанатів: як виглядає Париж після перемоги ПСЖ

Анастасія Мокрик
Сутички у Парижі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Затримано сотні учасників заворушень

У Франції святкові гуляння перемоги футбольного клубу Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів із Арсеналом переросли у жорсткі сутички з поліцією. Фанати запускали у правоохоронців феєрверками, кидали в них палиці та каміння, підпалювали припарковані авто та громили кафе з магазинами.

Конфлікти спалахнули після того, як Арсенал вирвався вперед у серії пенальті. Близько 20 000 людей вийшли на проспект Єлисейські поля і стали некеровано запускати феєрверки та сигнальні ракети.

Як пише Le Figaro, посилаючись на джерело в поліції, напружена ситуація виникла у Парижі, Гаврі, Ажені та Монпельє.

Події:

  • У Гаврі повідомлялося про численні підпали та сутички з правоохоронцями.
  • В Ажені, поліція застосувала сльозогінний газ. Два офіцери зазнали поранень, а одного вболівальника заарештували.
  • У Монпельє кілька сотень людей зібралися на площі у центрі міста, де поліцейські спостерігали за рухом натовпу. Було зроблено декілька арештів.
  • У Діжоні кілька тисяч людей пройшли маршем вулицями центру міста. Серед них деякі особи викликали схожі інциденти, як у містах.
  • Біля стадіону Парк де Пренс у Парижі, домашньої арени ПСЖ, зібралося понад тисячу фанів. Вони будували барикади з вуличних велосипедів та підпалювали їх. Крім того, фанати заблокували Периферію — головну кільцеву дорогу довкола Парижа. Правоохоронцям довелося застосувати силу, щоб відновити рух транспорту.

В результаті семеро поліцейських отримали травми, один з яких — серйозні, при падінні в Ажені.

На вулицях Франції цього охороняли порядок 22 000 поліцейських з нагоди футбольного матчу. Загалом по всій країні затримали понад 400 учасників заворушень.

У Парижі до матчу готувалися заздалегідь та досить серйозно. Наприклад, у деяких магазинах та закладах вітрини закривали ґратами, захисними екранами та сітками на той випадок, якщо у місті виникнуть масові заворушення.

Зазначимо, що матч проводився 30 травня у Будапешті (Угорщина). Основний та додатковий час матчу між ПСЖ та "Арсеналом" завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті "ПСЖ" виявилися сильнішими — 4:3.

Матч ПСЖ - Арсенал / скріншот

