Рус

Найсильніші молитви на Трійцю 2025: які слова вимовити за мир цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Головні молитви, які читають на Трійцю
Головні молитви, які читають на Трійцю. Фото Pixabay

8 червня промовте молитву від щирого серця

Трійця (П’ятидесятниця) — одне з головних свят християнства. У цей світлий день заведено молитися про захист від зла, щиро каятися у скоєному та з вдячністю звертатися до Бога за дар життя.

У свято, яке за церковним календарем у 2025 році випадає на 8 червня, віряни підносять молитви за мир та прохання до триєдиного Бога. Звертатися до нього можна як у храмі, так і у рідних стінах. Головне — щоб серце того, хто молиться, було чисте, без злості, заздрості чи корисливості.

Молитва-прошення на Трійцю 2025

Пресвята Трійця, помилуй нас; Сину, очисти наші гріхи; Батьку, пробач беззаконня наше; Святий Дух, відвідай і зціли немочі наші, заради Імені Твого. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас і на віки віків.

Молитва про допомогу та підтримку

Пресвята Трійця! У цей світлий день я прошу у Тебе підтримки! Будь поруч зі мною, допоможи впоратися з бідами та негараздами, подолати всі труднощі та печалі. Подаруй щастя і мир, вбережи від хвороб і бідності. Наділи мене силою та міцною вірою. Пробач за всі слова лихослівні та вчинки нещирі. Та ніколи не згасне віра моя. На віки віків. Амінь.

українка молиться у полі
Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Молитва на Трійцю "Царю небесний"

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Амінь.

Молитва про благословення і прощення гріхів

В ім'я Отця-Бога, Сина і Духа Святого молимо про всепрощення і помилування в день світлий і святковий. Тричі єдиний Отець наш Небесний, підносимо слова радості в цей святковий день і вклоняємося образам в надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів, для наших душ обтяжливих.

Проголошуємо віру істинну та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наші в добро і милості Твоєї. Молимося за кожного на землі живого. Благослови, Господи, на життя праведне в милості і благості. Дай нам, Боже, сил прожити його в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітами твоїм незаперечним і єдино праведним. Амінь.

Зазначимо, що католики та православні християни відзначають Трійцю, проте надають цьому дню різного значення. Раніше ми писали про різницю між католицьким та православним святом.

Теги:
#Молитва #Свята #Трійця #Церковне свято