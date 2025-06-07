Найсильніші молитви на Трійцю 2025: які слова вимовити за мир цього дня

8 червня промовте молитву від щирого серця

Трійця (П’ятидесятниця) — одне з головних свят християнства. У цей світлий день заведено молитися про захист від зла, щиро каятися у скоєному та з вдячністю звертатися до Бога за дар життя.

У свято, яке за церковним календарем у 2025 році випадає на 8 червня, віряни підносять молитви за мир та прохання до триєдиного Бога. Звертатися до нього можна як у храмі, так і у рідних стінах. Головне — щоб серце того, хто молиться, було чисте, без злості, заздрості чи корисливості.

Молитва-прошення на Трійцю 2025

Пресвята Трійця, помилуй нас; Сину, очисти наші гріхи; Батьку, пробач беззаконня наше; Святий Дух, відвідай і зціли немочі наші, заради Імені Твого. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас і на віки віків.

Молитва про допомогу та підтримку

Пресвята Трійця! У цей світлий день я прошу у Тебе підтримки! Будь поруч зі мною, допоможи впоратися з бідами та негараздами, подолати всі труднощі та печалі. Подаруй щастя і мир, вбережи від хвороб і бідності. Наділи мене силою та міцною вірою. Пробач за всі слова лихослівні та вчинки нещирі. Та ніколи не згасне віра моя. На віки віків. Амінь.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Молитва на Трійцю "Царю небесний"

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Амінь.

Молитва про благословення і прощення гріхів

В ім'я Отця-Бога, Сина і Духа Святого молимо про всепрощення і помилування в день світлий і святковий. Тричі єдиний Отець наш Небесний, підносимо слова радості в цей святковий день і вклоняємося образам в надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів, для наших душ обтяжливих.

Проголошуємо віру істинну та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наші в добро і милості Твоєї. Молимося за кожного на землі живого. Благослови, Господи, на життя праведне в милості і благості. Дай нам, Боже, сил прожити його в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітами твоїм незаперечним і єдино праведним. Амінь.

Зазначимо, що католики та православні християни відзначають Трійцю, проте надають цьому дню різного значення. Раніше ми писали про різницю між католицьким та православним святом.