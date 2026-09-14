У Кремля є три мети: у Литві попередили про нові провокації РФ

У Вільнюсі повідомили, чи можливий напад РФ

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Росія залишається головною довгостроковою загрозою для національної безпеки Литви, а ризик гібридної ескалації з боку Москви є цілком реальним, повідомили "Телеграфу" у Міністерстві оборони країни.

"Росія не досягає в Україні того, що планувала, і тому шукає інші способи чинити тиск. Мета Кремля не змінюється: залякати наші суспільства, домогтися скасування санкцій проти Росії та зменшити підтримку України. Саме тому Литва та інші держави східного флангу зберігають підвищену пильність", — зазначили у відомстві у відповідь на запит видання.

Там підкреслили, що виклики, з якими наразі стикається Вільнюс, мають переважно гібридний характер, та поділилися останніми даними власної розвідки: "Розвідка виявила ймовірність проведення Росією операцій під чужим прапором, спрямованих проти об’єктів критичної інфраструктури, у зв’язку з чим заходи щодо їхнього захисту було посилено".

Збройні сили Литви підготували чіткі плани реагування на будь-які провокації, однак із очевидних причин вони не розголошуються.

Також литовці зіткнулися з масовим проникненням повітряних куль із території Білорусі, що неодноразово порушувало роботу аеропортів Вільнюса та Каунаса.

"Литва розцінює це як гібридну операцію. Крім того, йдеться про використання нелегальної міграції як інструменту тиску на кордоні", — зазначають у Міноборони.

Повітряні кулі, які літали на висоті до 10 км, були запущені навмисне/ Джерело: LINASKOJALA/X

Примітно, що на національному рівні Литва реалізує найбільші в історії країни зусилля зі зміцнення оборони. 2026 року видатки балтійської держави на оборону становлять 5,38% ВВП — це найвища частка серед усіх держав-членів НАТО.

"У межах цих заходів Міністерство розвиває національну спроможність на рівні дивізії та посилює протиповітряну оборону.

Литва вже приймає на своїй території німецьку бригаду, а наступного року в країні мають дислокуватися 5 тисяч військовослужбовців країн-союзників. Необхідну інфраструктуру для їх розміщення будують випереджаючи графік", — зазначили "Телеграфу".

Міністр оборони Робертас Каунас наголошує, що найкращим стримуванням Росії є непохитна підтримка України.

"Він також заявляє, що сьогодні стримування не може обмежуватися лише традиційною сферою, і порушує ці питання перед союзниками як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах, прагнучи забезпечити єдину відповідь НАТО", — підсумували у відомстві.