"Путін може скористатися "вікном можливостей", — американський політолог про можливу атаку з боку Білорусі

Велику роль відіграє готовність Польщі та Литви до можливого сценарію

Спільні стратегічні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", заплановані вже на вересень цього року, можуть стати прикриттям для нової військової ескалації. Навчання, у яких планується участь близько 100 тисяч військових (що значно перевищує раніше анонсовані 13 тисяч), можуть бути використані для атаки на Сувальський коридор або вторгнення в Литву.

Таку думку висловив американський політолог Януш Бугайський під час панельної дискусії "Деколонізація росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України", — передає "Телеграф".

За його словами, наразі неможливо передбачити, чи переросте "Захід-2025" у справжню операцію, однак існують тривожні історичні паралелі. Політолог нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році Росія теж починала з "навчань", які потім переросли у справжню агресію.

"Якщо ви згадаєте повномасштабне вторгнення в Україну — вони почали з навчань "Захід", але не завершили їх. Навпаки, вони їх розширили, стягнули війська — і стало очевидно, що вони збираються заходити в Україну", — говорить він.

Сьогодні ж ключовими питаннями залишаються чисельність і підготовка російських військ, готовність Польщі та Литви до можливого сценарію, а також реакція союзників. Відомо, що обидві країни вже зараз зміцнюють свої кордони, зокрема будують укріплення від можливих танкових проривів. Однак у сучасній війні агресія може набути інших форм — наприклад, атак дронів або кібератак. Саме тому ключову роль відіграватимуть системи радіоелектронної боротьби.

"Я також не виключаю, що війська можуть бути перекинуті з України або з Білорусі, а сам сценарій включатиме участь як білоруських, так і російських сил. Та якщо так — тоді ми вже маємо справу з величезною плутаниною, з масштабним конфліктом", — застерігає він.

За словами експерта, у Польщі вже існують чіткі плани дій на випадок агресії. Зокрема, якщо буде зафіксовано російське просування через Сувальський коридор, Варшава готова відповісти ударами у бік Білорусі.

Сувальський коридор на карті

Крім того, на його думку, Путін може наважитися на нову ескалацію, якщо вважатиме, що Європа та США не готові до нової фази війни.

"Чи може Путін піти на це, якщо побачить для себе "вікно можливостей"? Цілком можливо. Я б нічого не виключав. Він може побачити Європу, яка ще не готова у військовому сенсі — зокрема Польщу. Він може побачити Білий дім, який не хоче бути втягнутим у жодну війну або конфлікт", — підсумував експерт.

Хто такий Януш Бугайський?

Януш Бугайський — американський політолог польського походження, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду у Вашингтоні (округ Колумбія). Народився в Англії, є експертом з питань Росії, Східної Європи та трансатлантичних відносин.

Бугайський є автором понад 20 книжок, ведучим телепрограми "Година Бугайського", яка транслюється на Балканах, а також має досвід роботи в ключових аналітичних центрах США: CSIS і CEPA. Він консультує урядові структури США, виступає в Конгресі й активно бере участь у Форумі Вільних Народів Постросії.