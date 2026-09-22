Литва робить крок до розміщення ядерної зброї: чим відповість Путін

У Росії вже погрожують зникненням з карти

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Парламент Литви схвалив скасування заборони на розміщення зброї масового ураження, зокрема ядерної, на своїй території, пишуть ЗМІ. Таке радикальне рішення викликає питання.

"Телеграф" спитав модель штучного інтелекту Chat GPT, чи варто боятися реакції Москви та чим може відповісти глава Росії Володимир Путін.

Що насправді вирішив Сейм

Як пояснив ChatGPT, Литва поки не скасувала заборону остаточно. У липні Сейм підтримав початок розгляду поправки до Конституції: 89 депутатів проголосували за, 11 — проти, шестеро утрималися. Для зміни Основного закону потрібні щонайменше 94 голоси у кожному з двох голосувань, між якими має минути не менш ніж три місяці.

"Скасування конституційної заборони та фактичне розміщення ядерної зброї — це дві різні події", — наголосив ШІ. За його оцінкою, поправка лише відкрила б юридичну можливість для майбутніх рішень. Вона не означає, що американські боєголовки одразу з’являться на литовській території. Литва вже перебуває під захистом НАТО, а Альянс називає стримування головним призначенням своїх ядерних сил.

Як уже відреагувала Москва

Російські погрози пролунали ще до остаточного рішення литовського парламенту. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення ядерної зброї Литва опиниться "під прицілом" російського ядерного арсеналу. Дмитро Медведєв висловився ще різкіше: пригрозив, що країна може зникнути "з карти світу", та заявив, що НАТО нібито не стане її захищати. Останнє є твердженням посадовця, а не встановленим фактом.

"Росія не чекає фактичного розміщення боєголовок, щоб реагувати. Саму можливість такого розміщення вона вже використовує як привід для погроз", — зазначив цифровий розум.

Чим Путін може відповісти

Найімовірнішою найближчою реакцією ШІ вважає подальші публічні погрози й дипломатичний тиск. Серед інших можливих кроків він назвав демонстративні навчання або посилення російських сил у Калінінграді та Білорусі. Це прогноз можливих дій, а не повідомлення про вже ухвалене Кремлем рішення.

Окремо ChatGPT звернув увагу на ризик кібератак, диверсій та інформаційних кампаній. На його думку, така відповідь дала б Москві змогу підвищувати напруженість без прямого нападу на країну НАТО. Водночас не варто пов’язувати з конституційною поправкою кожен інцидент у регіоні. Зокрема, збиття безпілотника над Литвою 15 вересня розслідують окремо: президент країни припускав, що дрон міг летіти в бік України.

Чи означають погрози підготовку до удару

"Панікувати через саме голосування підстав немає. Але й сприймати його як суто символічну зміну неправильно", — підсумувала нейромережа. Вона вважає небезпечнішою поступову ескалацію: погрози, військові демонстрації, можливі провокації та відповідне посилення НАТО.

Водночас модель застерегла від висновку, що Путін уже вирішив атакувати Литву. Розміщення ядерної зброї ще не відбулося, а збройний напад на країну — члена НАТО порушив би питання колективної оборони Альянсу. Тож наразі підтверджена відповідь Москви — це погрози.

Раніше у мережі згадали одне з інтерв’ю російського глави Володимира Путіна з далекого 1999 року. Тоді ще журналісти могли ставити йому запитання без попереднього узгодження. На цих кадрах він виглядає розгублено та невпевнено.