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Трамп здивував на мітингу в США: заявив, що розглядав сідниці сенатора (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Трамп тисне руку Гастеду Новина оновлена 13 жовтня 2026, 13:12
Трамп тисне руку Гастеду. Фото Getty Images

Гастед грав в американський футбол за університетську команду

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Президент США Дональд Трамп розповів на мітингу, що він розглядав сідниці сенатора-республіканця Джона Гастеда (Хастеда). Він заявив, що його вразила інформація про спортивне минуле сенатора і він вирішив розглянути його статуру пильніше.

"Я не дуже часто так роблю з чоловіками. Я почав розглядати його тіло, бо не знав, що він був чудовим спортсменом, — заявив Трамп зі сцени учасникам мітингу. — Я подивився на його дупу, і я подивився на все".

Це розсмішило натовп. Після цього Трамп також прокоментував його руки, які порівняв з кігтями та припустив, що виборці будуть тепер до нього прихильніші.

Що відомо про сенатора Джона Гастеда

Джон Гастед
Джон Гастед

Джон Гастед виріс у прийомній родині в штаті Огайо. Навчався в Університеті Дейтона, де здобув ступінь бакалавра та магістра, а також був зірковим гравцем у американський футбол (виграв національний чемпіонат NCAA Division III у 1989 році як захисник). Працював віцепрезидентом з економічного розвитку в Торговій палаті Дейтона.

Джон Гастед під час гри у футбол
Джон Гастед зараз та під час навчання/ Джерело: linkedin
Хастед був стартовим гравцем у складі команди
Хастед був стартовим гравцем у складі команди/ Офіс сенатора США Джона Хастеда

У 2000 році був обраний до Палати представників Огайо, працював у Сенаті штату Огайо, обирався віцегубернатором Огайо. Обіймає посаду сенатора від Огайо з січня 2025 року.

Висловлювання президента США викликало збурення не тільки в американському сегменті інтернету. Вислів викликав жарти про камінг-аут (зазнання в нетрадиційній орієнтації), припущення про те, як часто Трамп дивиться на чоловічі сідниці тощо.

Скриншот допису Олексія Голобуцького
Скриншот допису Олексія Голобуцького
Жарт про Трампа та камінг аут
"Цей кумедний мем заснований на промові Трампа на мітингу в Огайо (де він згадував Джона Гастеда). Це на один день пізніше за Національний день камінг-ауту", - йдеться в дописі на Х

Раніше "Телеграф" розповідав, що на одному з мітингів Трамп розповідав, що його дружина Меланія ним не задоволена. Зокрема її бентежить один жест, який він часто робить на публіці.

Теги:
#США #Мітинг #Дональд Трамп