Трамп здивував на мітингу в США: заявив, що розглядав сідниці сенатора (фото)

Гастед грав в американський футбол за університетську команду

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Президент США Дональд Трамп розповів на мітингу, що він розглядав сідниці сенатора-республіканця Джона Гастеда (Хастеда). Він заявив, що його вразила інформація про спортивне минуле сенатора і він вирішив розглянути його статуру пильніше.

"Я не дуже часто так роблю з чоловіками. Я почав розглядати його тіло, бо не знав, що він був чудовим спортсменом, — заявив Трамп зі сцени учасникам мітингу. — Я подивився на його дупу, і я подивився на все".

Це розсмішило натовп. Після цього Трамп також прокоментував його руки, які порівняв з кігтями та припустив, що виборці будуть тепер до нього прихильніші.

While promoting Jon Husted, a candidate for U.S. Senate in Ohio, President Trump commented on his body, "I looked at his ass, and I looked at the whole. And then I looked at his hands. Look at his hands he's go these, like claws." https://t.co/0EU3B8HsfA — Decoding Fox News (@DecodingFoxNews) October 13, 2026

Що відомо про сенатора Джона Гастеда

Джон Гастед

Джон Гастед виріс у прийомній родині в штаті Огайо. Навчався в Університеті Дейтона, де здобув ступінь бакалавра та магістра, а також був зірковим гравцем у американський футбол (виграв національний чемпіонат NCAA Division III у 1989 році як захисник). Працював віцепрезидентом з економічного розвитку в Торговій палаті Дейтона.

Джон Гастед зараз та під час навчання/ Джерело: linkedin

Хастед був стартовим гравцем у складі команди/ Офіс сенатора США Джона Хастеда

У 2000 році був обраний до Палати представників Огайо, працював у Сенаті штату Огайо, обирався віцегубернатором Огайо. Обіймає посаду сенатора від Огайо з січня 2025 року.

Висловлювання президента США викликало збурення не тільки в американському сегменті інтернету. Вислів викликав жарти про камінг-аут (зазнання в нетрадиційній орієнтації), припущення про те, як часто Трамп дивиться на чоловічі сідниці тощо.

Скриншот допису Олексія Голобуцького

"Цей кумедний мем заснований на промові Трампа на мітингу в Огайо (де він згадував Джона Гастеда). Це на один день пізніше за Національний день камінг-ауту", - йдеться в дописі на Х

Раніше "Телеграф" розповідав, що на одному з мітингів Трамп розповідав, що його дружина Меланія ним не задоволена. Зокрема її бентежить один жест, який він часто робить на публіці.