Укр

Трамп удивил на митинге в США: заявил, что рассматривал ягодицы сенатора (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Трамп жмет руку Хастеду Новость обновлена 13 октября 2026, 13:12
Трамп жмет руку Хастеду. Фото Getty Images

Хастед играл в американский футбол за университетскую команду

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Президент США Дональд Трамп рассказал на митинге, что он рассматривал ягодицы сенатора-республиканца Джона Хастеда. Он заявил, что его поразила информация о спортивном прошлом сенатора и он решил рассмотреть его телосложение более пристально.

"Я не очень часто так поступаю с мужчинами. Я начал рассматривать его тело, потому что не знал, что он был отличным спортсменом, — заявил Трамп со сцены участникам митинга. — Я посмотрел на его задницу, и я посмотрел на все".

Это рассмешило толпу. После этого Трамп также прокомментировал его руки, которые сравнил с когтями и предположил, что избиратели будут теперь к нему благосклоннее.

Что известно о сенаторе Джоне Хастеде

Джон Хастед
Джон Хастед

Джон Хастед вырос в приемной семье в штате Огайо. Учился в Университете Дейтона, где получил степень бакалавра и магистра, а также был звездным игроком в американский футбол (выиграл национальный чемпионат NCAA Division III в 1989 году в качестве защитника). Работал вице-президентом по экономическому развитию в Торговой палате Дейтона.

Джон Хастед во время игры в футбол
Джон Хастед сейчас и во время учебы/ Источник: linkedin
Хастед был стартовым игроком в составе команды
Хастед был стартовым игроком в составе команды/ Офис сенатора США Джона Хастеда

В 2000 году был избран в Палату представителей Огайо, работал в Сенате штата Огайо, избирался вице-губернатором Огайо. Занимает должность сенатора от Огайо с января 2025 года.

Высказывание президента США вызвало возмущение не только в американском сегменте Интернета. Высказывание вызвало шутки о каминг-ауте (признании в нетрадиционной ориентации), предположение о том, как часто Трамп смотрит на мужские ягодицы и т.д.

Скриншот сообщения Алексея Голобуцкого
Скриншот сообщения Алексея Голобуцкого
Шутка о Трампе и каминг аут
"Этот забавный мем основан на речи Трампа на митинге в Огайо (где он упоминал Джона Гастеда). Это на один день позже Национального дня каминг-аута", — говорится в сообщении на Х

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на одном из митингов Трамп рассказывал, что его жена Мелания им не довольна. В частности, ее смущает один жест, который он часто делает на публике.

Теги:
#США #Митинг #Дональд Трамп