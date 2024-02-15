Офіс, спорт та 50-ті: вісім модних стилів, які варто "приміряти" вже сьогодні (фото)

Кожний історичний період породжує свої власні стилі одягу

Мода являє собою естетичне явище, яке є складовою частиною художньої культури окремої країни або всього людства. Сучасний світ моди став важливою складовою життя майже всіх соціальних груп. Протягом тривалого періоду часу різні країни розробляли та презентували свої власні модні тенденції у вбранні.

У весняний сезон ми прагнемо змін та експериментів. Український стиліст Матвій Калугін зазначає, що особисто він обстоює гнучкий підхід до трендів. За його словами, не обов‘язково купувати кожен мікротренд сезону, а краще зробити акцент на розвитку загальної надивленості та розумінні ключової естетики.

У міжсезонні активними будуть 8 актуальних естетик. У цей список увійшли вестерн, 50-ті, спортивний шик і не тільки.

1. ECLECTIC GRANDPA, тобто стиль кумедного, але дуже стильного дідуся. Естетика базується на вільних брючних костюмах насичених кольорів, багатошаровості, в‘язаних жилетах та светрах з чудернацькими візерунками.

2. INDIE SLEAZE. Хаотична та зухвала, поєднує в собі елементи гранжу та бохо. Можна використовувати шкіряні куртки, футболки з принтами гуртів, нашарування біжутерії в бохо-стилі, мініспідниці, грубі великі сумки, металізовані фактури.

3. MOB WIFE. Про тренд на стиль "дружини мафіозі" вже не чув тільки лінивий. Ближче до тепла він сходитиме на "ні". Ключові елементи – збиткова кількість масивних прикрас в золотому фініші, шуби, сукні-футляри з глибоким декольте, шпильки, лакована фактура, тваринні принти.

4. OFFICE SIREN. Офісно-корпоративний стиль 90-х, зі спідницями до коліна, облягаючими кардиганами та блузками з декольте. Серед аксесуарів обов‘язкові окуляри з витягнутою оправою.

5. WESTERN. Вестерн завжди актуальний для нішевої категорії споживачів, проте після останнього показу Louis Vuitton однозначно набуде більшого поширення. Для образу в ковбойській естетиці підійдуть сорочки з деніму або розшиті сорочки, козаки, пончо, вельветові штани, штани-кльош, капелюхи.

6. 50-ТІ. Актуальні силуети new look, пишні спідниці на високій талії, акцентовані паском піджаки, квітковий принт та горох, взуття на kitten heel.

7. СПОРТ-ШИК. Навіщо обирати лише спорт чи рафінований гламур, якщо їх можна міксувати? Спорт-шик – це про зручні образи з неочікуваними "гламурними" елементами: шуба, підбори, блискуча сумка, прикраси.

8. УТИЛІТАРНА. Ця естетика не збавляє обертів, має довгострокову перспективу розвитку. Базується на зручному, утилітарному одязі з технологічних матеріалів, спортивному взутті, практичних аксесуарах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які стилістичні прийоми актуальні взимку 2024 року. Можна легко скомбінувати по-новому ті речі, які вже маєте у вашому зимовому гардеробі.