Офис, спорт и 50-е: восемь модных стилей, которые стоит "примерить" сегодня (фото)

Каждый исторический период рождает свои собственные стили одежды

Мода представляет собой эстетическое явление, являющееся составной частью художественной культуры отдельной страны или всего человечества. Современный мир моды стал важной составляющей жизни почти всех социальных групп. В течение длительного периода разные страны разрабатывали и презентовали свои собственные модные тенденции в нарядах.

В весенний сезон мы стремимся к изменениям и экспериментам. Украинский стилист Матвей Калугин отмечает, что лично он отстаивает гибкий подход к трендам. По его словам, не обязательно покупать каждый микротренд сезона, а лучше сделать акцент на развитии всеобщей наглядности и понимании ключевой эстетики.

В межсезонье активными будут 8 актуальных эстетик. В этот список вошли вестерн, 50-е, спортивный шик и не только.

1. ECLECTIC GRANDPA, то есть стиль забавного, но очень стильного дедушки. Эстетика базируется на свободных брючных костюмах насыщенных цветов, многослойности, вязаных жилетах и свитерах с удивительными узорами.

2. INDIE SLEAZE. Хаотическая и дерзкая, сочетает в себе элементы гранжа и бохо. Можно использовать кожаные куртки, футболки с принтами групп, наслоение бижутерии в бохо-стиле, мини-юбки, крупные грубые сумки, металлизированные фактуры.

3. MOB WIFE. О тренде на стиль "жены мафиози" уже не слышал только ленивый. Ближе к теплу он будет сходить на нет. Ключевые элементы – убыточное количество массивных украшений в золотом финише, шубы, платья-футляры с глубоким декольте, шпильки, лакированная фактура, животные принты.

4. OFFICE SIREN. Офисно-корпоративный стиль 90-х, с юбками до колена, облегающими кардиганами и блузками из декольте. Среди аксессуаров обязательны очки с вытянутой оправой.

5. WESTERN. Вестерн всегда актуален для нишевой категории потребителей, однако после последнего показа Louis Vuitton однозначно получит большее распространение. Для образа в ковбойской эстетике подойдут рубашки из денима или расшитые рубашки, казаки, пончо, вельветовые брюки, брюки-клеш, шляпы.

6. 50-ТЫЕ. Актуальные силуэты new look, пышные юбки на высокой талии, акцентированный пиджак, цветочный принт и горох, обувь на kitten heel.

7. СПОРТ-ШИК. Зачем выбирать спорт или рафинированный гламур, если их можно миксовать? Спорт-шик – это об удобных образах с неожиданными "гламурными" элементами: шуба, каблуки, блестящая сумка, украшения.

8. УТИЛИТАРНАЯ. Эта эстетика не сбавляет обороты, имеет долгосрочную перспективу развития. Базируется на удобной, утилитарной одежде из технологических материалов, спортивной обуви, практичных аксессуарах.

Ранее стилист Ната Москаленко назвала тренды юбки весной 2024 года. В этом сезоне – разнообразие в моделях и формах, которые можно выбрать на любую фигуру и вкус.