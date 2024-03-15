Деталі в червоному: як стилізувати образ у цікавому і актуальному тренді "pop of red" (фото)

Яскравий тренд можна комфортно впровадити до свого весняного гардероба

Ви вже напевно чули, що червоний є найгучнішим кольором цього та наступного сезонів. Водночас більшою популярністю користуються не монохромні червоні луки, а із "pop of red".

Pop of red – це вкраплення червоного, соковитий акцент. Український стиліст Матвій Калугін зазначає, що в цьому сезоні багато модних інфлюєнсерів комбінують свої образи з червоними колготками або червоною сумочкою, в той час, як "фон" залишається нейтральним. Це і є "pop of red".

Тренд прекрасний тим, що його можна комфортно впровадити до свого весняного гардероба. Найперше, завдяки аксесуарам. Також це може бути і взуття, і окремі червоні елементи на одязі (комірець, принт, фурнітура).

Експерт радить стилізувати "pop of red" у світлих образах. Червоний додасть динаміки, характеру, зрілості та впевненості до більш делікатної гамми.

Також можна стилізувати "червоний тренд" у темних образах. Тут червоний навпаки підкріпить драматичність та сексуальність стилізації. Темні образи з червоними акцентами – це про виклик, протест, непокору, шалену впевненість та ризик.

Приклади червоних акцентів для різноманітних образів: фото

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