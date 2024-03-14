Стануть яскравим акцентом в образі: п'ять свіжих трендів кросівок на весну (фото)

У цьому сезоні багатокольорові варіанти набули великої популярності

Кросівки вже давно не мають привʼязки до сезону. Ми буквально носимо їх цілий рік. Але саме навесні хочеться оновлення і свіжих стилістичних рішень з цим видом взуття.

Український стиліст Марина Фадієва зібрала у добірці актуальні кросівки та приклади їх актуальної стилізації. "Глобально нічого не змінилось. Як і завжди, сучасний образ роблять не наймодніші кросівки, а те як ви їх носите, з чим комбінуєте", — зазначила експерт.

З ЯЗИЧКОМ

Бум почався після колаборації Adidas з Wales Bonner. Футбольна естетика, яку вони транслюють, прийшлась до душі модницям з усього світу. Тому вполювати кросІвки з колаборації досить непросто. Але подібні моделі є I в Інших брендах.

КОЛЬОРОВІ

В цьому сезоні особливу популярність здобули різнокольорові моделі. Вони стануть тим самим яскравим акцентом в образі, який завжди хочеться додати навесні. Блакитні, червоні, зелені — обирайте на свій смак.

У СТИЛІ РЕТРО

Ретро-кросІвки вже встигли прижитись у наших гардеробах. От I добре, бо в цьому сезоні вони залишаються в топI. Ідеальні для створення різних образів, від мінімалістичних до складних.

CONVERSE

Взагалі, кеди Converse поза часом. Їх сміливо можна віднести до взуттєвої бази. Але у них бувають злети I падіння у світі моди. В цьому сезоні спостерігається активний зліт. Разом з класичними низькими популярні також хайтопи.

БІЛІ МІНІМАЛІСТИЧНІ

Поза трендів, поза часом. Якщо й Існує універсальне взуття — це саме пара білих кросівок. Пасують до більшості образів I буквально рятують у всіх незрозумілих стилістичних ситуаціях.

Раніше стиліст Ната Москаленко назвала тренди спідниці навесні 2024 року. У цьому сезоні — різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак