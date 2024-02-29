Доповнять будь-який образ: топ-5 найтрендовіших сумок на весну 2024 (фото)

З цими сумочками будь-який образ буде модним

Настає новий весняний сезон. Модні будинки та імениті дизайнери вже представили у своїх колекціях моделі та фактури сумок, які будуть на піку популярності у новому весняно-літньому сезоні. Оновлюючи гардероб на новий сезон, зверніть увагу на ці п’ять моделей сумок, вони зроблять ваші образи стильними та трендовими.

Як виявилося, цього року на піку трендів будуть місткі та зручні, глянсові та плетені сумки, пише Vogue. Пропонуємо познайомитись з ними ближче.

Глянцеві сумки

Лаковані шкіряні сумки не новина у світі моди, проте, цього сезону такі сумки набули неймовірного глянсового сяйва. Моделі глянсових сумок цієї весни будуть на самому піку популярності, тому можна сміливо вплітати їх у свій гардероб.

Фото: Pinterest

Місткі зручні сумки

Крім маленьких і акуратних сумочок, у тренді будуть також і зручні місткі сумки. Вибирайте сумки з натуральних матеріалів або тканинні і точно не помилитеся.

Фото: Pinterest

Плетені сумки

У новому сезоні особливу популярність набирають сумки плетеної текстури, яким знайшлося місце в нових колекціях модних дизайнерів. Такі сумки можуть бути різних форм і розмірів, а головна їхня фішка — плетена текстура.

Фото: Pinterest

Атласні клатчі

Для вечірніх виходів у вашому гардеробі має бути маленька атласна сумочка. Такі клатчі будуть у тренді у новому сезоні. Зосередьтеся на базових відтінках — білому, чорному, червоному.

Фото: Pinterest

Сумка портфель

Жіночі сумочки у формі чоловічого портфеля знову набувають популярності. Акуратні лінії та якісна фурнітура роблять такі моделі сумок дуже жіночними та елегантними, так що сміливо вплітайте у свій весняний гардероб таку модель сумки.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 трендових моделей кросівок. Такі кроси будуть на піку популярності цієї весни.