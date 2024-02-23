Гігантська пляма на Сонці виправдовує прогноз: чи спричинить вона магнітні бурі до кінця тижня

Варто відкласти всі великі справи в ці дні

Астросиноптики певний час спостерігали за великою сонячною плямою AR3590, магнітні поля якої тріщали спалахами класу Х. Однак геомагнітну бурю 25 лютого спричинить нитка магнетизму.

Як повідомляють вчені зі сайту Spaceweather, незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто слабкі, можливі 25 лютого, коли очікується, що викид корональної маси (CME) впливатиме на магнітне поле Землі. CME був створений вибухом нитки магнетизму і викинутий у космос.

Водночас науковці кажуть, що гігантська сонячна пляма AR3590 виправдовує схвилювання. Лише за 23 години з 21 по 22 лютого активна область випустила три потужні сонячні спалахи класу X (X1.8, X1.7 і X6.3).

"Спалах X6.3 є найсильнішим за 25 сонячний цикл на цей час і найпотужнішим спалахом з часів великих сонячних бур у вересні 2017 року", — зауважують астросиноптики.

Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від кожного спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі, спричиняючи короткохвильове радіовимкнення над Гаваями та Австралією.

"Можна подумати, що всі ці спалахи кинули б принаймні один CME до Землі. Насправді число дорівнює нулю. Коронографи SOHO не виявили жодних CME, що виходять із зони вибуху. Іноді таке трапляється. Спалахи можуть відбуватися без CME, а CME можуть відбуватися без спалахів", — резюмували науковці.

Вони додають, що спостерігачам за полярними сяйвами не варто втрачати надію, адже AR3590 має нестабільне магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке містить енергію для нових вибухів класу X.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця лютого в Україну ще може прийти похолодання. Синоптики назвали дати та області, де "мінуси" будуть найбільшими.