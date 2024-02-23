Гигантское пятно на Солнце оправдывает прогноз: приведет ли оно к магнитным бурям к концу недели

Стоит отложить все великие дела в эти дни

Астросиноптики определенное время наблюдали за большим солнечным пятном AR3590, магнитные поля которого трещали вспышками класса Х. Однако геомагнитную бурю 25 февраля приведет нить магнетизма.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть слабые, возможны 25 февраля, когда ожидается, что выброс корональной массы (CME) будет влиять на магнитное поле Земли. CME был создан взрывом нити магнетизма и выброшен в космос.

В то же время, ученые говорят, что гигантское солнечное пятно AR3590 оправдывает взволнованное состояние. Лишь за 23 часа с 21 по 22 февраля активная область выпустила три мощных солнечных вспышки класса X (X1.8, X1.7 и X6.3).

"Вспышка X6.3 является самой сильной за 25 солнечный цикл в настоящее время и самой мощной вспышкой со времен крупных солнечных бурь в сентябре 2017 года", — отмечают астросиноптики.

Экстремальное ультрафиолетовое излучение от каждой вспышки ионизировало верхние слои атмосферы Земли, вызывая коротковолновое радиовыключение над Гавайями и Австралией.

"Можно подумать, что все эти вспышки бросили бы по крайней мере один CME к Земле. На самом деле число равно нулю. Коронографы SOHO не обнаружили никаких CME, выходящих из зоны взрыва. Иногда такое случается. Вспышки могут происходить без CME, а CME могут происходить без вспышек", — резюмировали ученые.

Они добавляют, что наблюдателям за полярными сияниями не стоит отчаиваться, ведь AR3590 имеет нестабильное магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое содержит энергию для новых взрывов класса X.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что до конца февраля в Украину еще может прийти похолодание. Синоптики назвали даты и области, где "минусы" будут самыми большими.