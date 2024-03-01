З безмозких створінь — у дослідники океану: вчені мають намір створити водних кіборгів (відео)

Тварина привернула увагу дослідників завдяки здатності витримувати екстремальний тиск у глибинах океану та можливості харчуватися самостійно

Океан ховає в собі чимало загадкового та навіть позаземного. Аби дослідити кожен куточок Світового океану вчені пропонують незвичайний спосіб — зробити океанських кіборгів-дослідників із звичайної водяної тварини.

За задумом вчених це може бути медуза. Нове дослідження, проведене в Каліфорнійському технологічному інституті, має на меті зробити це реальністю шляхом створення того, що дослідники називають біогібридними роботами-медузами.

Дослідники запропонували доповнити медуз електронікою, яка покращує їх плавання, і протезним "капелюхом", який може нести невеликий корисний вантаж, а також змушує медузу плавати більш обтічним способом. Головна ідея в тому в тому, щоб використовувати медуз як роботизованих збирачів даних, відправляючи їх в океани для збору інформації про температуру, солоність і рівень кисню, на які впливає мінливий клімат Землі. Зазначимо, що медузи не мають мозку та не здатні відчувати біль, однак програму планують впроваджувати разом з біоетиками.

До медуз додали передні частини тіла схожі на капелюшки, які сидять на грибоподібній частині тварини. Випробування на плавання, проведені в спеціально побудованому акваріумі, показали, що медуза, обладнана комбінацією кардіостимулятора та "капелюшка", може плавати в 4,5 раза швидше, ніж в природі, несучи корисний вантаж. Загальна вартість становить близько 20 доларів за медузу, що робить біогібридних медуз привабливою альтернативою оренді дослідницького судна, експлуатація якого може коштувати понад 50 000 доларів на день. Подальші дослідження мають зробити їхнє пересування більш керованим.

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