Учені стали свідками унікального випадку одностатевих відносин між самцями горбатих китів (фото)

Таке зафільмувати вдається далеко не кожного разу

Унікальний інцидент стався під час дослідження вченими біля острова на Гаваяї Мауї. Так, їм вдалося побачити одностатеве кохання між самцями горбатих китів.

Як повідомляє WileyOnlineLibrary, світлини цього унікального випадку були передані біологу Степанії Стек з Pacific Whale Foundation, яка підтвердила, що обидва кити були самцями. Утім, на її думку, виникають запитання щодо взаємної згоди в цьому випадку.

Горбаті кити мають достатньо простору в океані для уникнення людської уваги, попри свої розміри. Тому записи про їхню репродуктивну поведінку залишаються рідкісними, навіть серед активно вивчених видів.

Одностатеве кохання китів

У дослідженні також згадується й про інші спостереження одностатевої поведінки серед морських ссавців, включаючи випадки, коли кити спрямовують свої геніталії на інших самців. Така поведінка може мати різні функції, включно з навчанням, встановленням домінування, формуванням соціальних альянсів або зниженням напруги в групі.

Зазначається, що один із китів мав погане здоров'я. Тобто, це може вказувати на примус щодо вчинення спарювання. Цікавим є той факт, що раніше дослідники не публікували задля громадськості подібні випадки, аби це не викликало якогось резонансу. Утім, тепер все це документується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені виявили найбільшу викопну клешню краба віком майже 9 млн років. Сам краб важить близько 12 кілограмів.