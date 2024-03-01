Допоможуть літаки: NASA пропонує радикальний план боротьби зі зміною клімату

Також вони збираються задіяти чимало льоду

Команда з NASA збирається радикально боротися зі зміною клімату на Землі через глобальне потепління. Так, дослідники розкрили амбітну стратегію боротьби зі зміною клімату шляхом засіювання атмосфери мільйонів тонн льоду.

Яким саме чином NASA це робитиме

За інформацією DailyMail, допоможуть у вирішенні цієї проблеми літаки, які літатимуть на висоті 17,6 км, що на 6 кілометрів вище, ніж літають комерційні літаки. Саме вони розпилюватимуть частинки льоду, що й повинно призвести до охолодження атмосфери. Згідно з пропозицією, це дозволить заморозити воду, видаливши водяну пару, перш ніж вона перетвориться на викиди парникових газів, які утримують тепло від виходу в космос, що врешті-решт призведе до підвищення температури на Землі.

Дослідники вважають, що частинки льоду заморозять воду, яка потім впаде назад на Землю, видаливши зайву водяну пару, що призведе до зневоднення атмосфери, де вода перетворюється на газ, що утримує тепло. Цей план спільно розроблений у співпраці NASA та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Фізик NOAA Джошуа Шварц зазначає, що їхній із колегами план — зовсім не те, що ми можемо реалізувати просто зараз. Фактично їхня робота потребує подальшого вивчення, щоб цей план міг бути реалізований у майбутньому. Автори дослідження також зазначають, що їхній план не спрямований на зниження впливу вуглекислого газу, а лише передбачає охолодження атмосфери Землі на 1/70, що дорівнює кількості тепла, яке припадає на вуглекислий газ.

Дані NASA свідчать про те, що водяна пара є найпоширенішим парниковим газом на планеті, на її частку припадає половина парникового ефекту на Землі. Передбачається, що частинки льоду будуть введені в атмосферу Землі в точці в західній частині Тихого океану — області розміром з Австралію. Вибір на цій точці зупинився через те, що тропопауза (межа, що відокремлює тропосферу від стратосфери) над тропічною західною частиною Тихого океану є вирішальним фактором для визначення кількості водяної пари, яку переносять у стратосферу.

Автори дослідження перевірили ефективність свого плану на комп'ютерних моделях і дійшли висновку, що така стратегія може призвести до зниження температури Землі на 10%. Утім, на думку дослідників, існують й побічні ефекти від цього варіанту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як NASA попереджатиме світ у разі астероїдної катастрофи. Для цього організація співпрацює з глобальною коаліцією.