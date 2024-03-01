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Из безмозглых созданий — в исследователи океана: ученые намерены создать водных киборгов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Так видит будущих исследователей океана ИИ
Так видит будущих исследователей океана ИИ. Фото gencraft.com

Животное привлекло внимание исследователей благодаря способности выдерживать экстремальное давление в глубинах океана и возможности питаться самостоятельно

Океан прячет в себе немало загадочного и даже внеземного. Чтобы исследовать каждый уголок Мирового океана, ученые предлагают необычный способ — сделать океанских киборгов-исследователей из обычного водяного животного.

По плану ученых это может быть медуза. Новое исследование, проведенное в Калифорнийском технологическом институте, преследует цель сделать это реальностью путем создания того, что исследователи называют биогибридными работами-медузами.

Исследователи предложили дополнить медуз электроникой, улучшающей их плавание, и протезной "шляпой", которая может нести небольшой полезный груз, а также заставляет медузу плавать более обтекаемым способом. Главная идея в том, чтобы использовать медуз в качестве роботизированных сборщиков данных, отправляя их в океаны для сбора информации о температуре, солености и уровне кислорода, на которые влияет изменяющийся климат Земли. Медузы не имеют мозга и не способны испытывать боль, однако программу планируют внедрять вместе с биоэтиками.

К медузам прибавили передние части тела похожие на шляпки, сидящие на грибовидной части животного. Испытания на плавание, проведенные в специально построенном аквариуме, показали, что медуза, оборудованная комбинацией кардиостимулятора и "шляпка", может плавать в 4,5 раза быстрее, чем в природе, унося полезный груз. Общая стоимость составляет около 20 долларов за медузу, что делает биогибридных медуз привлекательной альтернативой аренде исследовательского судна, эксплуатация которого может стоить более 50 000 долларов в день. Дальнейшие исследования должны сделать их передвижение более управляемым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Италии обнаружили пещеру с остатками древнего поселения. Там же, по легенде, могли жить циклопы.

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