Морські молюски навчилися бачити панцирем: вчені виявили в них ще одну дивність

Ці тварини справді мають очі на спині

Морські форми життя не припиняють дивувати вчених та любителів біології своїми несподіваними пристосуваннями. Наприклад, панцирні молюски (або хітони) не мають очей на голові, але натомість у них є подібні пристрої прямо в панцирі.

Як повідомляє Sciencealert, на цьому дивацтва не закінчуються, оскільки ці пристосування виникли у них кілька разів незалежно один від одного. Відповідне дослідження оприлюднено в журналі Science.

Варто зазначити, що ці "очі" дуже примітивні, але все ж таки здатні розрізняти світло і навіть форми. Не менш дивним є й те, що вони також мають лінзи, які виготовлені з мінералу під назвою арагоніт (CaCO3), що часто зустрічається в перламутровому шарі молюсків.

Інші види напрацювали собі дещо іншу структуру "очних плям", які функціонують як пікселі і теж розміщуються на панцирі.

Тобто, як показано на ілюстрації нижче, у всіх хітонів є невеликі світлочутливі структури або "естети" (виділені зеленим), з якими сусідять або більші очі з лінзою (синій), або дрібні численні очні плями (червоний).

У новому дослідженні вчені спробували встановити те, як з’явилися ці "очі", і виявили, що попри подібний функціонал, вони з’являлися чотири рази за весь час еволюції у двох віддалених гілках. Крім того, дослідники встановили, що вони з’являлися у видів хітонів, які були віддалені один від одного на філогенетичному дереві і розділені між собою мільйонами років.

Вперше хітони розвинули очні плями ще у Тріасовому періоді 260-200 мільйонів років тому, після чого їм на зміну прийшли інші молюски в Юрському періоді 200-150 мільйонів років тому. Більш сучасні підродини Toniciinae та Acanthopleurinae з панцирним зором та наявністю арагонітових лінз розвинулися вже у крейдяному періоді 150-100 мільйонів років тому.

Однак пізніше в палеогені (75-25 мільйонів років тому) з’явилася ще одна віддалена група хітонів, які, як і древніші молюски, розвинули очні плями на панцирі.

Тепер учені намагаються зрозуміти, як саме ці тварини сприймають візуальну інформацію і яким чином вона передається до мозку.

Очі хітонів з лінзою (темні) і "естети" (менші шишки)

Як повідомлялося раніше, вчені, які проводили дослідження у Чорнобилі, виявили, що місцеві нематоди виявилися несприйнятливими до впливу радіації.