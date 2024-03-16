Морские моллюски научились видеть панцирем: ученые обнаружили в них еще одну странность

Эти животные действительно имеют глаза на спине

Морские формы жизни не прекращают удивлять ученых и любителей биологии своими неожиданными приспособлениями. Например, панцирные моллюски (или хитоны) не имеют глаз на голове, но вместо этого у них есть подобные приспособления прямо в панцире.

Как сообщает Sciencealert, на этом странности не заканчиваются, поскольку эти приспособления возникли у них несколько раз независимо друг от друга. Соответствующее исследование обнародовано в журнале Science.

Стоит отметить, что эти "глаза" весьма примитивны, но все же способны различать свет и даже формы. Не менее странным является и то, что они также имеют линзы, которые сделаны из минерала под названием арагонит (CaCO3), часто встречаемого в перламутровом слое моллюсков.

Другие же виды наработали себе несколько иную структуру "глазных пятен", которые функционируют как пиксели и тоже размещаются на панцире.

То есть, как показано на иллюстрации ниже, у всех хитонов есть небольшие светочувствительные структуры или "эстеты" (выделены зеленым), с которыми соседствуют либо более крупные глаза с линзой (синий), либо мелкие многочисленные глазные пятна (красный).

В новом исследовании ученые попытались установить то, как появились эти "глаза", и обнаружили, что несмотря на схожий функционал, они появлялись четыре раза за все время эволюции в двух отдаленных ветках. Кроме того, исследователи установили, что они появлялись у видов хитонов, которые были весьма отдаленны друг от друга на филогенетическом древе и разделены между собой миллионами лет.

Первый раз хитоны развили глазные пятна еще в Триасовом периоде 260-200 миллионов лет назад, после чего им на смену пришли другие моллюски в Юрском периоде 200-150 миллионов лет назад. Более современные подсемейства Toniciinae и Acanthopleurinae с панцирным зрением и наличием арагонитовых линз развились уже в меловом периоде 150-100 миллионов лет назад.

Однако позже в палеогене (75-25 миллионов лет назад) появилась еще одна отдаленная группа хитонов, которые, как и более древние моллюски, развили глазные пятна на панцире.

Теперь же ученые пытаются понять, как именно эти животные воспринимают визуальную информацию и каким образом она передается к мозгу.

Глаза хитонов с линзой (темные) и "эстеты" (шишки поменьше)

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