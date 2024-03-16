Раптово ожив: у NASA можуть полагодити найвіддаленіший апарат у відкритому космосі

Дослідницький апарат "Вояджер-1" запустили у 1977 році – і він все ще працює

Найвіддаленіший від Землі космічний апарат, який ще перебуває у відкритому космосі, американський "Вояджер-1", може знову почати обмін корисними даними з Землею. Апарат вийшов за межі Сонячної системи у серпні 2012 року, а в листопаді 2023 року перестав передавати корисні дані; проте зараз з'явилася надія на відновлення обміну.

Про це пише CNN. "Вояджер-1", який стартував з Землі 5 вересня 1977 року, став першим апаратом, який покинув Сонячну систему. Попри те, що зонд перебуває у космосі протягом 47 років (попри те, що був розрахований на п'ять років), він все ще передає стійкий радіосигнал.

Проте корисних даних апарат не надає. Причина в тому, що вийшов з ладу один з трьох бортових комп'ютерів зонда – такий варіант розглядають інженери NASA. Проте 3 березня команда, яка спостерігає за активністю апарата, отримала дані, які відрізнялися від звичного набору безладу, який передавав зонд. Інженер Deep Space Network NASA зміг його розшифрувати – хоча сигнал був у незвичному форматі.

"Команда порівняє отримані дані з повідомленням, отриманим до виникнення проблеми, і шукатиме розбіжності в коді та змінних, щоб знайти джерело проблеми", – зазначили в NASA, додавши, що це дає надію на відновлення обміну даними з апаратом.

"Вояджер-1" перебуває на відстані понад 10,5 млрд кілометрів від Землі. Сигнал до нього йде 23 години, на сигнал з борту зонда потрібно очікувати приблизно 45 годин.

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