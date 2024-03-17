Ученые разгадали одну из главных тайн Бетельгейзе: она не вращается с огромной скоростью (видео)

У загадочного поведения огромной звезды может быть простое поведение

Гигантская звезда Бетельгейзе, которая "все никак не может взорваться", может на самом деле не вращаться с бешеной скоростью. Однако от этого происходящее на ее поверхности не становится менее интересным.

Как говорится в материале ScienceAlert, еще в 2019 году радиоизмерения показали, что звезда вращается со скоростью в 5 километров за секунду, хотя согласно теории подобного рода звезды имеют максимальную скорость вращения минимум на два порядка ниже.

Ответить на вопрос о том, что же происходит там попыталась команда под руководством астрофизика Цзин-Зе Ма из Института астрофизики Макса Планка в Германии.

Они предположили, что на самом деле поверхность Бетельгейзе находится в постоянном движении из-за происходящих процессов кипения, из-за чего создается иллюзия быстрого вращения.

Вращение звезд может быть вычислено путем измерения различий в спектре света ее противоположных сторон. Свет, идущий со стороны звезды, которая вращается по направлению Земли получает небольшое ускорение и смещается в синюю сторону спектра, в то время как сторона, движущаяся от нас излучает чуть более красный свет.

Однако подобный метод показал, что Бетельгейзе вращается неестественно быстро для красных сверхгигантов, которым она и является.

Теперь же ученые провели моделирование и пришли к выводу, что иллюзия быстрого вращения создается из-за конвекции — вида теплообмена, когда внутренняя энергия вырывается струями. При этом на Бетельгейзе подобные "струи" могут достигать размеров сопоставимых с орбитой Земли вокруг Солнца.

Убеждение о высокой скорости вращения было основано на данных комплекса телескопов под названием "Атакамская большая решётка миллиметрового диапазона" (ALMA), однако ее разрешения было недостаточно, чтобы рассмотреть звезду вблизи.

Ученые создали 3D-модель, чтобы показать, как может выглядеть поверхность неспокойной звезды.

Исследование пока не является убедительным доказательством того, что Бетельгейзе не вращается со сверхбыстрой скоростью, однако дает веское основание предполагать, что звезда может быть более "нормальной", чем мы ее приняли считать.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что Марс не только может гравитационно воздействовать на Землю, но и этим вызывать периоды существенных потеплений на нашей планете.