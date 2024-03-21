Мозкові чипи подарують зір людям, сліпим від народження: гучний анонс від Маска

Декілька років тому він вже висловив переконання щодо його ефективності

Мільярдер Ілон Маск, який є засновником компанії Neuralink, нещодавно зробив анонс про наступний продукт. Зазначимо, що зараз Neuralink успішно проводить випробування чипу, вживленого в мозок людини, за допомогою якого можна керувати силою думки.

Що це за продукт

Як заявив сам Маск на своїй сторінці в соцмережі X, новий продукт матиме назву Blindsight. За назвою можна зрозуміти, що цей новий пристрій буде призначений для відновлення або покращення зору.

Кілька років тому Маск висловив переконання, що Neuralink зможе відновити зір у людей, які втратили його. Він акцентував увагу на потенціалі компанії у відновленні функцій мозку через імплантацію його пристроїв.

Маск наголосив на наступному: думаю, що це дуже важливо, оскільки навіть якщо людина ніколи не бачила, наприклад, якщо вона народилася сліпою, ми віримо, що зможемо відновити зір. Зорова частина кори мозку все ще активна. Навіть якщо вони ніколи раніше не мали можливості бачити, ми впевнені, що це можно зробити.

У листопаді 2023 року Маск повідомив, що Neuralink працює над чипом зору, але на його розробку потрібно кілька років. Компанія активно працює над отриманням дозволів від регуляторних органів для початку перших випробувань на людях.

Додамо, Neuralink ‒ заснована у 2016 році нейротехнологічна компанія зі штаб-квартирою у каліфорнійському Фрімонті та реєстрацією в Неваді. Вона розробляє інтерфейси для прямого зв'язку мозку з комп'ютером. Це не перша компанія, яка представила електронний імплантат, що дозволяє людині переміщати курсор, думаючи про нього. Конкурент Synchron розробляє пристрій, який встановлюється на моторну кору головного мозку і дозволяє пацієнтам друкувати повідомлення, використовуючи свої думки, іноді за допомогою програмного забезпечення для відстеження руху очей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що людина з чипом у голові змогла керувати комп'ютерною мишею силою думки. Маск додав, що наразі Neuralink намагається протестувати натискання кнопки миші. Окрім того, бізнесмен має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному впровадженню його чипів для лікування таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.