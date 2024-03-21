Людина із чипом у голові грає в шахи силою думки: відео наробило галасу

Його було вживлено наприкінці січня 2024 року

Компанія Ілона Маска Neuralink показала вражаюче відео, як їхній перший пацієнт із вживленим у мозок чипом грає в шахи силою думки. Так, чоловік пересуває курсор мишки, аби рухати фігури.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що пацієнту 29 років та його звуть Нолан Арбо. Він повідомив, що близько восьми років тому з ним стався нещасний випадок у дайвінгу та його паралізувало. Зараз він не відчуває нічого, нижче плечей.

Однак тепер, з впровадженим в мозок чіпом, може лише силою думки рухати курсор по шахівниці на екрані ноутбука, переставляючи фігури в потрібні квадрати. Арбо каже, що таким чином він грає в комп'ютерні ігри, роблячи перерви на підзарядку пристрою, яка триває близько 8 годин.

Крім шахів, він намагається грати в покрокову стратегію Sid Meier's Civilization VI, але зізнається: поки гра занадто "велика". Тут треба думати про безліч нюансів одночасно і частіше заряджати імплант. Арбо додав, що воно працює не ідеально, і ми зіткнулися з деякими проблемами і що попереду багато роботи, але це вже змінило його життя.

Пристрій Neuralink призначений для зчитування активності мозку, щоб розшифрувати, який рух має намір зробити людина, а потім запустити команду для виконання цієї дії. Арбо каже, що спочатку він практикував спроби рухати рукою, поки не став інтуїтивно уявляти собі рух курсору.

Коли сталося вживлення чипа в мозок

Зазначимо, що Neuralink вперше успішно вживила чип у людський мозок 28 січня 2024 року. За словами бізнесмена, перші отримані дані про роботу пристрою показують перспективні результати та сплеск імпульсів нейронів. Зі слів Маска, новий пристрій Neuralink називається Telepathy. Він дає власнику можливість керувати смартфоном або комп'ютером за допомогою сили думки. В першу чергу його було створено для людей, які втратили можливість використовувати кінцівки.

Додамо, компанія Маска отримала дозвіл на проведення цих досліджень в травні 2023 року. Тоді у Neuralink заявили, що це дозволило почати шестирічне дослідження, під час якого робот використовується для хірургічного введення 64 "гнучких ниток", тонших за людську волосину, до мозку. Ці "нитки" дозволяють її експериментальному імплантату, що живиться від батареї, яку можна заряджати бездротовим способом, записувати та передавати сигнали мозку по бездротовому зв'язку у програму, яка розшифровує, як людина має намір рухатися.

Це вже не перше вживлення чипа компанії Маска. До цього вона імплантувала свою технологію у голову свині, а через трохи більше ніж 19 місяців після цього — мавпі.

Додамо, Neuralink ‒ заснована у 2016 році нейротехнологічна компанія зі штаб-квартирою у каліфорнійському Фрімонті та реєстрацією в Неваді. Вона розробляє інтерфейси для прямого зв'язку мозку з комп'ютером. Це не перша компанія, яка представила електронний імплантат, що дозволяє людині переміщати курсор, думаючи про нього. Конкурент Synchron розробляє пристрій, який встановлюється на моторну кору головного мозку і дозволяє пацієнтам друкувати повідомлення, використовуючи свої думки, іноді за допомогою програмного забезпечення для відстеження руху очей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Нолан Арбо керував комп'ютерною мишею силою думки. Маск додав, що наразі Neuralink намагається протестувати натискання кнопки миші. Окрім того, бізнесмен має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному впровадженню його чипів для лікування таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.