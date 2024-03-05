Маск більше не найбагатша людина у світі: кому поступився місцем засновник Tesla

Його статки оцінили в 198 мільярдів доларів

Американський мільярдер, глав Tesla Ілон Маск вперше за дев’ять місяців більше не є найбагатшою людиною у світі. Його випередив засновник Amazon Джефф Безос.

Безос очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg. Агентство 5 березня оцінило статки глави Amazon у 200 мільярдів доларів, а статки Маска — 198 мільярдів доларів.

Зазначається, що Маск втратив перше місце у рейтингу Bloomberg після того, як акції Tesla Inc. впали на 7,2% 4 березня Це сталося після того, як попередні дані показали, що постачання із заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік.

У той же час, Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії. Акції компанії зросли більш ніж удвічі з кінця 2022 року і знаходяться у безпосередній близькості від рекордного максимуму.

Крім того, переважна частина стану Безоса пов’язана з його 9% часткою в Amazon. Він є найбільшим акціонером інтернет-магазину навіть після того, як минулого місяця продав 50 мільйонів акцій на суму близько 8,5 мільярда доларів.

До речі, у 2017 році Джефф Безос вперше випередив співзасновника Microsoft Inc. Білла Гейтса як найбагатшої людини у світі.

Також зазначимо, що третє місце у рейтингу 500 найбагатших людей світу посідає Бернар Арно (197 мільярдів доларів), четверте — Марк Цукерберг (179 мільярдів доларів). А замикає п’ятірку Білл Гейтс зі статками 150 мільярдів доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що Маск подав до суду на компанію OpenAI, яка є розробником штучного інтелекту ChatGPT, та її головного виконавчого директора Сема Альтмана. Підприємець звинуватив Альтмана у порушенні місії засновника стартапу зі штучного інтелекту. Маск заявив, що той поставив прибуток вище за користь людству.