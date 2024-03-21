Мозговые чипы подарят зрение людям, слепым от рождения: громкий анонс от Маска

Несколько лет назад он уже выразил убеждение в его эффективности

Миллиардер Илон Маск, являющийся основателем компании Neuralink, недавно сделал анонс о следующем продукте. Отметим, что сейчас Neuralink успешно проводит испытания чипа вживленного в мозг человека, с помощью которого можно управлять силой мысли.

Что это за продукт

Как заявил сам Маск на своей странице в соцсети X, новый продукт будет называться Blindsight. По имени можно понять, что это новое устройство будет предназначено для восстановления или улучшения зрения.

Несколько лет назад Маск выразил убеждение, что Neuralink сможет восстановить зрение у потерявших его людей. Он акцентировал внимание на потенциале компании в восстановлении функций мозга из-за имплантации его устройств.

Маск отметил следующее: думаю, что это очень важно, поскольку даже если человек никогда не видел, например, если он родился слепым, мы верим, что сможем восстановить зрение. Зрительная часть коры мозга все еще активна. Даже если у них никогда раньше не было возможности видеть, мы уверены, что это можно сделать.

В ноябре 2023 года Маск сообщил, что Neuralink работает над чипом зрения, но на его разработку уйдет несколько лет. Компания активно работает над получением разрешений от регуляторных органов для начала первых испытаний на людях.

Добавим, Neuralink – основана в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Это не первая компания, представившая электронный имплантат, позволяющий человеку перемещать курсор, думая о нем. Конкурент Synchron разрабатывает устройство, устанавливаемое на моторную кору головного мозга и позволяющее пациентам печатать сообщения, используя свои мысли, иногда с помощью программного обеспечения для отслеживания движения глаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что человек с чипом в голове смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Маск добавил, что сейчас Neuralink пытается протестировать нажатие кнопки мыши. Кроме того, у бизнесмена есть большие амбиции относительно Neuralink, заявляя, что это будет способствовать быстрому хирургическому внедрению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, депрессия, шизофрения и т.д.