Магнітна буря протримається до вихідних: якої потужності вона прогнозується
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Сонце вирішило не відпочивати
На Землі вирує магнітна буря, сила якої не перевищує 5 балів. За словами астросиноптиків, вона протримається у четвер та п'ятницю.
Згідно зі прогнозом вчених зі сайту Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. На світилі відбулось 3 спалахи С-класу.
За їх словами, 4 квітня магнітосфера Землі перебуватиме в стані слабкого шторму 5 балів.
Сонячна активність на 4 квітня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
Магнітні бурі на Землі протягом 3-10 квітня
Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця тижня.
Наразі, 4 та 5 квітня, тримається магнітна буря 5 балів, яка вже у суботу знизить свій вплив до "зеленого" рівня.
Потім, до 10 квітня, не прогнозується будь-яких коливань.
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