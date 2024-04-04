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Магнітна буря протримається до вихідних: якої потужності вона прогнозується

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонце
Сонце. Фото Дзеркало тижня

Сонце вирішило не відпочивати

На Землі вирує магнітна буря, сила якої не перевищує 5 балів. За словами астросиноптиків, вона протримається у четвер та п'ятницю.

Згідно зі прогнозом вчених зі сайту Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. На світилі відбулось 3 спалахи С-класу.

За їх словами, 4 квітня магнітосфера Землі перебуватиме в стані слабкого шторму 5 балів.

Сонячна активність на 4 квітня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 3-10 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця тижня.

Наразі, 4 та 5 квітня, тримається магнітна буря 5 балів, яка вже у суботу знизить свій вплив до "зеленого" рівня.

Потім, до 10 квітня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після аномального потепління у більшість міст України прийде похолодання. Синоптики розповіли, людям яких регіонів ще знадобляться теплі куртки.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік