Укр

Магнитная буря продержится до выходных: какой мощности она прогнозируется

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Солнце
Солнце. Фото Зеркало дня

Солнце решило не отдыхать

На Земле бушует магнитная буря, сила которой не превышает 5 баллов. По словам астросиноптиков, она продержится в четверг и пятницу.

Согласно прогнозу ученых с сайта Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. На светиле произошло 3 вспышки С-класса.

По их словам, 4 апреля магнитосфера Земли будет находиться в состоянии слабого шторма в 5 баллов.

Солнечная активность на 4 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 3-10 апреля

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца недели.

Сейчас, 4 и 5 апреля, держится магнитная буря 5 баллов, которая уже в субботу снизит свое влияние до "зеленого" уровня.

Затем, до 10 апреля, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал, что после аномального потепления в большинство городов Украины придет похолодание. Синоптики рассказали, людям каких регионов еще понадобятся теплые куртки.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График