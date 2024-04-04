Магнитная буря продержится до выходных: какой мощности она прогнозируется

Солнце решило не отдыхать

На Земле бушует магнитная буря, сила которой не превышает 5 баллов. По словам астросиноптиков, она продержится в четверг и пятницу.

Согласно прогнозу ученых с сайта Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. На светиле произошло 3 вспышки С-класса.

По их словам, 4 апреля магнитосфера Земли будет находиться в состоянии слабого шторма в 5 баллов.

Солнечная активность на 4 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 3-10 апреля

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца недели.

Сейчас, 4 и 5 апреля, держится магнитная буря 5 баллов, которая уже в субботу снизит свое влияние до "зеленого" уровня.

Затем, до 10 апреля, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал, что после аномального потепления в большинство городов Украины придет похолодание. Синоптики рассказали, людям каких регионов еще понадобятся теплые куртки.