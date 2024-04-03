Пінгвіни та інші жителі Антарктиди під загрозою вимирання: вчені б’ю на сполох

Вчені уважно стежать за поширенням вірусу

Високопатогенна форма пташиного грипу H5N1 була виявлена в Антарктиді, чого побоювалися вчені. Під загрозою зникнення пінгвіни, баклани та інші мешканці континенту.

Про це повідомляє портал Science. Від вірусу загинули щонайменше два птахи поморники, яких виявили неподалік аргентинської дослідницької станції.

На цей час дослідники зареєстрували зараження H5N1 у ряді колоній морських птахів на території Антарктиди або поблизу неї. Зокрема, підтверджено наявність вірусу у пінгвінів Аделі та баклану. Поки що повні масштаби спалаху невідомі, але поява вірусу "є справді великою проблемою", каже еколог французького національного дослідницького агентства CNRS Тьєррі Буліньє.

"Цілком ймовірно, що (вірус — ред.) пошириться в Антарктиді серед морських птахів, що густо розмножуються, особливо пінгвінів, і стане причиною подальшого вимирання видів", — сказав він.

Зараз від вірусу в Антарктиді загинуло набагато менше птахів, ніж очікувалося. Проте стурбованість залишається високою. На острові Бігль біля Антарктичного півострова дослідники з Чилійського університету та інших установ виявили сім пінгвінів Аделі, які були заражені, але зуміли вижити. Антарктичний баклан на заході землі Грема також був заражений, але, зважаючи на все, не постраждав.

Ці випадки підвищують ймовірність того, що птахи можуть передати вірус у нові місця, особливо якщо ті чи інші птахи заразні, коли вони збираються південною весною для розмноження.

"Здоровий носій вірусу може бути набагато небезпечнішим, ніж тварина, яка заразиться і помре", — каже Марсела Ухарт, ветеринар дикої природи з Каліфорнійського університету в Девісі.

Вчені сподіваються найближчим часом отримати останні дані про спалах вірусу, щоб скласти карту інфекцій. Разом з тим через спалах смертельного грипу дослідникам і всім, хто перебуває в Антарктиді, заборонили відвідувати деякі заражені колонії. Найближчим часом можуть з’явитися додаткові обмеження на польові роботи.

"Я не впевнений, що плануватиму якісь складні польові кампанії найближчим часом. Імовірність того, що їх просто скасують, дуже висока", - каже Норман Реткліфф, еколог морських птахів з Британської антарктичної служби, яка керує двома дослідницькими станціями на островах Південна Джорджія.

Вчені побоюються, що птахи зрештою поширять смертельний вірус південним континентом і перенесуть його до Австралії. На сьогоднішній день цей континент є єдиним, де не було зафіксовано жодного випадку зараження H5N1. А звідти мандрівні морські птахи можуть перенести його до Нової Зеландії та глибше до Океанії, завершивши поширення вірусу по всьому світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що людство вже було на межі вимирання. Коли це було і з яких причин сталося.