Те, з чого почалася наша галактика? Вчені зробили цікаве відкриття у Чумацькому шляху (фото)

Ця подія могла статися 12-13 млрд років тому

Астрономи за допомогою обсерваторії Gaia виявили два найдавніше злиття галактик. Вони можуть означати початок Чумацького шляху.

Як вони називаються та коли це сталося

Про це повідомляє IflScience. Зазначається, що ці галактики названі "Шакті" і "Шива", а їхне злиття відбулися понад 12 мільярдів років тому і, як наслідок, може відігравати ключову роль у розумінні формування та еволюції нашої галактики.

Це відкриття дає нове уявлення про ранню історію нашої галактики. Дослідники вважають, що Шакті і Шива можуть бути першими двома компонентами, які ініціювали зростання Чумацького Шляху до величної галактики, якою він є сьогодні.

Коли відбувається злиття галактик, а воно відбувається повільно, то в цей час обидві галактики починають обмінюватися газом, що призводить до появи нових зірок. Водночас старі зірки з початкових галактик змішуються разом і складно зрозуміти, кому вони раніше належали. Але вчені змогли вирішити цю проблему.

Gaia відіграє ключову роль у цьому дослідженні, забезпечуючи детальні дані про рух та хімічний склад зірок у Чумацькому Шляху. Це дозволяють вченим виявити стародавні структури, які були розкидані далеко від ядра галактики. Подібні дослідження раніше дозволили вченим з'ясувати, що в період між 8 і 10 млрд років тому Чумацький Шлях поглинув карликову галактику Гайя-Енцелад.

Злиття галактик

Шакті і Шива є доповненнями до вже відомої структури галактики, відомої як "бідне старе серце". Вони є свідченням безлічі злиття галактик, які відбувалися в історії Чумацького Шляху, і можуть допомогти в розумінні процесів, що ведуть до формування великих галактик. Дослідження Шакті і Шиви відкриває нові можливості для глибшого розуміння еволюції галактичних структур і внесе важливий внесок у наше загальне знання про Всесвіт.

За словами вчених, вони були дуже здивовані тим, що їм вдалося виявити ці найстаріші компоненти Чумацького Шляху. Річ у тім, що наша галактика так сильно змінилася з моменту появи стародавніх зірок, що входять до складу двох галактик, що було повною несподіванкою їх знайти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дослідники виявили унікальні людські мізки, яким 12 тисяч років. Ця знахідка зруйнувала певний міф.