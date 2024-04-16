Пляма на Сонці провокує спалахи: чи готуватись до магнітних бур найближчими днями

З минулих вихідних пляма виросла в 4 рази

Не встигла Землі оговтатись від геомагнітного шторму на початку робочого тижня, як вже ближче до кінця очікується нова магнітна буря. Її спровокує викид корональної маси (СМЕ) з плями AR3639.

Слабкий СМЕ покинув Сонце 15 квітня в результаті сонячного спалаху класу M від сонячної плями AR3639. Згідно зі прогнозом Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, CME торкнеться магнітного поля Землі 18 квітня.

За словами вчених, він спровокує незначну геомагнітну бурю 5 балів.

Водночас астросиноптики застерігають, що сонячна пляма AR3639 протягом останніх 24 годин сонце створило півдюжини сонячних спалахів класу М.

"Ми очікуємо, що ця діяльність продовжиться та активізується. AR3639 збільшилась в чотири рази з тих вихідних, і тепер вона повертається до Землі. Геоефективні сонячні спалахи ймовірні 16 квітня", — кажуть на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в більшість регіонів України прийшли опади та сильне похолодання. Синоптики дали прогноз, коли негода завершиться.