Блогер та бізнесмен Роман Шрайк дав прогноз після закінчення війни в Україні

Постійно зустрічаю: "щось сталося" — значить Путін не хоче закінчувати війну!

Він може і не хоче, але ситуація не така, щоб він міг воювати нескінченно.

Нагадаю, як я бачу поточний процес.

Моя ключова теза — закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна. Поки він не вирішить фінішувати, війна продовжуватиметься.

Щоб Путін почав рухатися до фінішу, потрібне усвідомлення, що виснаження військових та фінансових ресурсів РФ близько.

Причому доходити до точки виснаження йому не можна, тому що це позначиться і на полі бою, і на внутрішній ситуації країни. Гальмувати потрібно раніше.

Тобто Путін має максимально надувати щоки, але в правильний момент швидко укласти угоду, щоб опоненти не встигли побачити слабкість.

Тому я уявляю таку хронологію:

початок 2025 — Путін розуміє, що до кінця року ресурси вичерпаються;

перша половина 2025 — кидання понтів з метою посилення переговорної позиції;

середина 2025 — початок реальних переговорів;

ближче до кінця 2025 — фініш.

Я не Ванга, з термінами регулярно помиляюся, тож тут мова не про точне влучення в дати, а про логіку подій.

Примітка. Трамп-еба**на на те, що відбувається, впливає опосередковано. Тому незалежно від чудес на віражах, мій прогноз з літа 2024 року не змінюється, про що я вам періодично і нагадую.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.