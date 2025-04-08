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Ось етапи закінчення війни: від понтів Путіна і до фіналу - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк
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Коли може закінчиться війна в Україні
Коли може закінчиться війна в Україні. Фото https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк дав прогноз після закінчення війни в Україні

Постійно зустрічаю: "щось сталося" — значить Путін не хоче закінчувати війну!

Він може і не хоче, але ситуація не така, щоб він міг воювати нескінченно.

Нагадаю, як я бачу поточний процес.

  • Моя ключова теза — закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна. Поки він не вирішить фінішувати, війна продовжуватиметься.
  • Щоб Путін почав рухатися до фінішу, потрібне усвідомлення, що виснаження військових та фінансових ресурсів РФ близько.
  • Причому доходити до точки виснаження йому не можна, тому що це позначиться і на полі бою, і на внутрішній ситуації країни. Гальмувати потрібно раніше.

Тобто Путін має максимально надувати щоки, але в правильний момент швидко укласти угоду, щоб опоненти не встигли побачити слабкість.

Тому я уявляю таку хронологію:

  • початок 2025 — Путін розуміє, що до кінця року ресурси вичерпаються;
  • перша половина 2025 — кидання понтів з метою посилення переговорної позиції;
  • середина 2025 — початок реальних переговорів;
  • ближче до кінця 2025 — фініш.

Я не Ванга, з термінами регулярно помиляюся, тож тут мова не про точне влучення в дати, а про логіку подій.

Примітка. Трамп-еба**на на те, що відбувається, впливає опосередковано. Тому незалежно від чудес на віражах, мій прогноз з літа 2024 року не змінюється, про що я вам періодично і нагадую.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.

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Теги:
#Володимир Путін #мир #Перемир'я