Ось етапи закінчення війни: від понтів Путіна і до фіналу - Роман Шрайк
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Блогер та бізнесмен Роман Шрайк дав прогноз після закінчення війни в Україні
Постійно зустрічаю: "щось сталося" — значить Путін не хоче закінчувати війну!
Він може і не хоче, але ситуація не така, щоб він міг воювати нескінченно.
Нагадаю, як я бачу поточний процес.
- Моя ключова теза — закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна. Поки він не вирішить фінішувати, війна продовжуватиметься.
- Щоб Путін почав рухатися до фінішу, потрібне усвідомлення, що виснаження військових та фінансових ресурсів РФ близько.
- Причому доходити до точки виснаження йому не можна, тому що це позначиться і на полі бою, і на внутрішній ситуації країни. Гальмувати потрібно раніше.
Тобто Путін має максимально надувати щоки, але в правильний момент швидко укласти угоду, щоб опоненти не встигли побачити слабкість.
Тому я уявляю таку хронологію:
- початок 2025 — Путін розуміє, що до кінця року ресурси вичерпаються;
- перша половина 2025 — кидання понтів з метою посилення переговорної позиції;
- середина 2025 — початок реальних переговорів;
- ближче до кінця 2025 — фініш.
Я не Ванга, з термінами регулярно помиляюся, тож тут мова не про точне влучення в дати, а про логіку подій.
Примітка. Трамп-еба**на на те, що відбувається, впливає опосередковано. Тому незалежно від чудес на віражах, мій прогноз з літа 2024 року не змінюється, про що я вам періодично і нагадую.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.
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