ЗСУ взяли в полон переляканих китайців: Зеленський вимагає пояснень від Пекіна (відео)

ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали з боку Росії в російсько-українській війні. Вони потрапили в полон до наших військових під час боїв на Донеччині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також сказав, що очікує реакцію китайського уряду на цей інцидент. "Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати", — заявив Зеленський.

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